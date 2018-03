Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio parlano della loro storia al Maurizio Costanzo Show

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio parlano dopo la rottura : "Le storie non si cancellano" : Tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è ormai definitivamente finita, e i due hanno scelto il Maurizio Costanzo Show per parlare pubblicamente della loro storia dopo la rottura. La puntata, che andrà in onda stasera in seconda serata su Canale 5, vedrà la Tatangelo ospite in studio, mentre Gigi D'Alessio in collegamento telefonico. Entrambi hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulla fine del loro amore. prosegui la letturaAnna Tatangelo ...

Anna Tatangelo in lacrime a Celebrity Masterchef : "Risvegliate sensazioni bellissime" : Anna Tatangelo è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione di Celebrity Materchef.Dopo la prima puntata nella quale ha stupito i giudici con effetti speciali e ha ricevuto parecchi complimenti, anche nella seconda Anna Tatangelo ha fatto un figurone. Ma dopo aver presentato i suoi piatti e aver ricevuto l'approvazione degli chef stellati, la cantante si è lasciata andare alla commozione.Dopo il commento che Joe Bastianich ha ...

“Che soddisfazione!”. Rivincita (e lacrime) per Anna Tatangelo. Nel mirino del gossip da settimane - la cantante si scioglie. E non trattiene la commozione : “Non mi sentivo così da tanto tempo” : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora nel mirino del gossip. La fine della loro storia d’amore, annunciata a mezzo stampa l’estate scorsa, ultimamente ha suscitato una gran curiosità. Anche perché dopo tanto silenzio (intervallato dal rumore a intermittenza di decine di pettegolezzi), Lady Tata ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che ha sollevato un polverone, tanto da far intervenire anche i figli del cantante, ...

Anna Tatangelo tra i semifinalisti di Celebrity Masterchef 2 con i complimenti di Iginio Massari : Anna Tatangelo tra i semifinalisti di Celebrity Masterchef 2: questo è il responso della seconda puntata di ieri del cooking show di Sky Uno in versione vip. I nove rimasti in gara si sono dati battaglia ieri a cominciare dalla Mistery Box a base di frutti di mare e finendo al Pressur Test in cui è stato davvero difficile rimanere con i nervi saldi ad un passo dalla fase finale del programma. Anche ieri sera è successo di tutti e, uscita la ...

“Una reazione pesantissima”. Gigi dopo Anna. Le parole della Tatangelo hanno scatenato le ire dei figli del cantante - ma tutti stavano aspettando la replica di D’Alessio : è arrivata e non lascia spazio a interpretazioni : La fine della storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata comunicata dai diretti interessati con un comunicato congiunto. dopo quel momento è seguito uno strano silenzio che ha suscitato grande curiosità: tornano insieme o si sono lasciati per sempre? Poi l’intervista rilasciata dalla cantante a Vainty Fair ha sollevato un polverone. In particolare Ilaria, la figlia del cantautore, ha avuto parole molto severe nei confronti della ...