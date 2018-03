ANDREA MINGARDI | «Questo mondo omologato dalla tv | dai cellulari e dai social è diventato

domanipress

(Di giovedì 29 marzo 2018) Da domani, venerdì 30 marzo, sarà in radio e in digitale “CI VUOLE UN PO’ DI ROCK’N’ROLL”, il primo singolo diche anticipa il nuovo album di inediti del cantautore, dal titolo “HO VISTO COSE CHE…”, in uscita il 4 Maggio. Il brano, scritto dallo stessoinsieme a Maurizio Tirelli, arriva a distanza di 12 anni dall’ultimo inedito del cantautore ed è inoltre presente in “Maeba”, il nuovo disco di Mina, la più grande voce italiana di sempre, con cui il cantautore ha più volte collaborato e duettato nel corso degli anni. In “CI VUOLE UN PO’ DI ROCK’N’ROLL”,si diverte a cantare di quella deflagrazione che lo ha spinto a fare il musicista: “Sveglia, ragazzi, tiriamoci su e riprendiamoci uno straccio di libero arbitrio.”. Il brano è caratterizzatodevastante energia di una musica insuperata evoce piena di chiodi ...