milanopost.info

: Anche le bestie hanno i loro pensieri. Lo dice la scienza - MilanoCitExpo : Anche le bestie hanno i loro pensieri. Lo dice la scienza - GretaSalve : @mdimagritt @matteoparlato Sconvolgente. Che schifo di società è questa, che cresce delle bestie, magari anche gius… - bocci_1 : @mra_amico @francescopolica @LiaColombo1 @luigidimaio Si,lasciamoli morire a casa loro!Però facciamo anche che le n… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Sebbene non possa essere possibile per gli animali, almeno fino a oggi, comporre capolavori musicali come Beethoven o Mozart, lasta scoprendo leincredibili abilità che una volta ...