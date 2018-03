Amri e la rete dei trafficanti di uomini | a Napoli l’hub dei tunisini diretti in Francia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Un’organizzazione “punto di riferimento per iche emigrano in Occidente” con base ain grado di far transitare clandestini dall’Italia verso la, garantendo loro documenti falsi, spostamenti lungo la Penisola e passaggio in auto oltreconfine. Un gruppo che ha “notorietà e radicazione” in Tunisia e in Europa, con il quale Anisera entrato in contatto nel periodo trascorso ad Aprilia, in provincia di Latina, prima di mettere a segno l’attentato al mercatino di Natale di Berlino del 19 dicembre 2016. Nella zona i magistrati della Procura di Roma hanno messo sotto indagine 20 persone: “Tutte le pedine che si trovavano nel Lazio che avevano un collegamento” con il terrorista. Akram Baazaoui, Mohamed Baazaoui, Dhiaddine Baazaoui e Rabie Baazaoui. Sono 4 dei 5 destinatari dell’ordinanza di custodia ...