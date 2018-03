“Ammazza | ecco quanto chiede al mese” Fedez mette in affitto casa sua Se vi stuzzica

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018)è diventato papà da pochissimo. Il piccolo Leone (o Leoncino o baby raviolo, ha già tanti nomignoli) è venuto al mondo in anticipo rispetto ai programmi. Chiara Ferragni, la compagna del rapper e fashion blogger italiana più influente nel mondo, ha partorito lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà, al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles. Una scelta, quella di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, dettata da due ragioni, come spiegato dai novelli mamma e papà: per tenere alla larga paparazzi e curiosi e perché così Leone avrà il doppio passaporto. Sapete che potrebbe anche diventare presidente degli Stati Uniti essendo nato qui?, ha dettoa Pio e Amedeo nell’ultima puntata di Emigratis. La coppia più social che ci sia si è trasferita a L.A. qualche mese fa, ma prima o poi farà rientro a, anche perché, asi dice, c’è anche il ...