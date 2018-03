Amici 2018 | Alessandra Amoroso | Marco Bocci ed Ermal Meta nella commissione Anteprima

Emma Muscat al serale di Amici 2018 per emozionare il pubblico (video) : Emma Muscat al serale di Amici 2018 è tra i primi due cantanti scelti per la prossima fase del programma. Dopo Einar Ortiz, è il secondo posto al serale di Amici di Maria De Filippi per la categoria del canto è andato alla cantante maltese Emma Muscat che ha realizzato un video di presentazione condiviso negli scorsi giorni sugli spazi ufficiali del talent show. Per Emma Muscat la musica è al centro della sua vita. "Attraverso la musica ...

BOOM! Ermal Meta al Serale di Amici 2018 : Ermal Meta No a X Factor, sì ad Amici. Possiamo annunciarvi che il vincitore in carica (con Fabrizio Moro) del Festival di Sanremo, Ermal Meta, sarà al Serale del talent di Canale 5, al via sabato 7 aprile 2018, scelto da Maria De Filippi come uno dei ‘commissari’ esterni chiamato a giudicare gli allievi. Il cantautore albanese ha accettato di restare ad Amici, dove lo scorso anno – sempre nella fase Serale del programma ...

Eliminati Amici 17 serale 2018/ L'ultimo pomeridiano boccia Nicole - Grace e Luca Vismara? : Amici 17 torna in studio per la registrazione delL'ultimo pomeridiano che vedremo sabato: se alcuni di loro saranno promossi, altri saranno bocciati. Nicole, Grace e Luca Vismara usciranno?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Amici 17 serale 2018/ Anticipazioni registrazione 29 marzo : squadre - giuria e le sorprese del serale : Amici 17, Anticipazioni registrazione 29 marzo 2018: quali ragazzi accederanno al serale? squadre, commissione esterna e sorprese svelate oggi! (Puntata di sabato 31 marzo)(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:01:00 GMT)

Concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 - 5 posti vuoti : vota i tuoi preferiti (sondaggio) : I primi Concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 sono stati comunicati. Si tratta dei cantanti Einar ed Emma e dei ballerini Bryan, Sephora e Lauren. Altri 5 saranno i Concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 che accederanno al programma sabato 31 marzo, nel corso della puntata pomeridiana del programma, in diretta su Canale 5 dalle ore 14.10, l'ultima prima dell'avvio della fase serale in programma per sabato 7 ...

Concorrenti Serale Amici 2018 : tutti i nomi di cantanti e ballerini : Chi saranno i Concorrenti del Serale di Amici 2018? Le squadre si formeranno fra non molto, visto e considerato che la prima puntata della nuova fase del talent si avvicina sempre di più: sono stati già scelti cinque ragazzi - tra cantanti e ballerini - che continueranno sicuramente il loro percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia e a questi se ne aggiungeranno altri cinque. Sono rimasti al momento fuori diversi possibili nomi di ...

Biondo ad Amici 2018 - l’esame di ammissione al serale col supporto di Rudy Zerbi e la lettera a Dio (video) : Biondo ad Amici 2018 tenta l'ammissione al serale con l'esame in diretta su Canale 5 sabato 24 marzo. Rudy Zerbi spiega ai suoi colleghi perché Biondo ad Amici 2018 dovrebbe proseguire verso il serale: è troppo facile criticare i testi del cantante, lui però canta le storie della sua età. Non ha ancora testi profondi, è vero, ma a 20 anni è libero di cantare ciò che sente in questo preciso momento della sua vita. "E poi pian piano ...

Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 per realizzare un sogno : il video della presentazione : Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 è il primo concorrente ad accedervi. Non è solo il primo cantante scelto ma anche il primo dei concorrenti ad ottenere la maglia verde in quest'edizione, tra cantanti e ballerini. A pochi giorni dall'avvio della fase serale del talent show, i concorrenti che hanno già superato l'esame di ammissione si raccontano attraverso brevi clip video condivise sui social network di Amici. Einar ...

Le novità del serale di Amici 2018 in diretta : commissione esterna - direttori artistici e concorrenti ammessi : Tra le novità del serale di Amici 2018 più rilevanti c'è sicuramente il ritorno alla diretta. Niente più registrazioni ad Amici di Maria De Filippi per la fase serale: dopo il ritorno alla diretta per gli speciali pomeridiani del sabato, la produzione conferma la diretta anche per le puntate del serale. La data di inizio del serale di Amici di Maria De Filippi è già nota: si parte sabato 7 aprile, su Canale 5, dalle ore 21.20. I concorrenti ...

Amici 17 SERALE 2018 : MICHELINI - VENTURA - PARISI UFFICIALI!/ Anticipazioni - commissioni esterna : solo 10 posti : Il SERALE di AMICI 17 partirà il prossimo 7 aprile con tante novità a cominciare dall'arrivo di Luca Tommasini e dalla diretta e finendo alla commissione esterna e Simona VENTURA.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 19:54:00 GMT)