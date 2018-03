Amici 17 | Alessandra Amoroso | Ermal Meta e Marco Bocci nella commissione

Commissione esterna - Amici 17/ Al serale Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Marco Bocci? : Graditi ritorni e novità importanti per la Commissione esterna di Amici 17 annunciata sabato scorso da Maria De Filippi: Marco Bocci ed Ermal Meta giudici con Alessandra Amoroso?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - Marco Bocci ed Ermal Meta nella commissione (Anteprima Blogo) : Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso sono i tre nomi mancanti che vanno a comporre la commissione esterna della diciassettesima edizione serale del talent show Amici, in onda da sabato 7 aprile su Canale 5. I tre si aggiungono a Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi, già annunciati e ufficializzati da Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana del programma di sabato 24 marzo.Come già noto, quest'anno il talent ...

Amici 17 Alessandra Celentano contro Luca e Daniele : “Zitti tutti” : Ad Amici 17 è andato in onda lo scontro fra professori di danza e ballerini. Alessandra Celentano in primis si è scagliata contro Luca e Daniele, pupilli di Veronica Peparini, dicendo loro: “Zitti tutti” e aggiungendo che non potevano permettersi di parlare di maturità artistica perché avevano tutti solo vent’anni. Garrison ha rincarato la dose, ma lo scontro si è poi accesso soprattutto con Luca. Amici 17, Alessandra Celentano ...

Amici - Alessandra Celentano : "Ho una malattia ai piedi - non posso più ballare. Maria vicina nei momenti più duri" : ROMA - ?Colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e dolori atroci?. Alessandra Celentano,...

Amici - Alessandra Celentano : la malattia le impedisce di ballare : In tv siamo abituati a vederla prendere posizioni piuttosto rigide e dare giudizi severi ai suoi allievi, e sembra che niente possa scalfire la sua corazza di temibile insegnante, eppure anche Alessandra Celentano deve fare i conti con difficoltà e disavventure che hanno rischiato di metterla in ginocchio. Intervistata da DiPiù, infatti – come riporta Fanpage -, la professoressa di Amici parla della malattia che la affligge da qualche anno ...