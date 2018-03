Ambiente | WWF | dai cambiamenti climatici una grave minaccia per api e altri impollinatori

Olio esausto sversato nella pozza Medér nel Bresciano - WWF : un attentato contro l’Ambiente : “nella notte tra sabato e domenica scorsi ignoti hanno sversato oltre 100 litri di Olio esausto (la cui esatta composizione è tutt’ora in fase di analisi) in uno stagno in località Medér nell’altopiano carsico di Cariadeghe (Comune di Serle, Brescia). Un’area considerata Monumento Naturale Regionale e compresa in un Sito di Interesse Comunitario“: lo spiegano in una nota congiunta il WWF Italia e “Societas Herpetologica ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi - 5 - : 'La scienza è stata chiara: la perdita di natura rappresenta una crisi globale: la fauna selvatica è diminuita di quasi il 60% in poco più di 40 anni, il nostro pianeta è a un bivio: non possiamo ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi (2) : (AdnKronos) – ‘Ancora una volta, le persone hanno parlato attraverso Earth Hour”, ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia. ‘Il record di partecipazioni all’edizione di Earth Hour di quest’anno rappresenta un potente messaggio inviato da quanti, nel mondo vogliono restare, ‘connessi’ alla Terra. Una comunità globale, quella di Earth Hour, che chiede impegni immediati per fermare ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi (3) : (AdnKronos) – Dalla Colombia all’Indonesia alle Fiji, il popolo di Earth Hour si è mobilitato per unire gli sforzi, proteggere ambienti chiave come foreste e mangrovie. In Romania, centinaia di persone hanno scritto lettere simboliche dedicate a fiumi, foreste e animali selvatici. In Africa, 24 Paesi hanno celebrato Earth Hour per sottolineare le sfide di conservazione più pressanti che stanno affrontando, come l’accesso alle ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi (4) : (AdnKronos) – A Roma, dopo lo spegnimento del Colosseo effettuata da un testimonial d’eccezione, l’astronauta Esa, protagonista della missione VITA dell’ASI Paolo Nespoli, oltre 1000 ciclisti hanno invaso le strade della capitale colorando con luci fluorescenti i luoghi simbolo della capitale italiana con un scampanellio finale in piazza San Pietro. La Pedalata per il clima è avvenuta in altre 20 città, grazie ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi (5) : (AdnKronos) – Ieri è anche arrivato il messaggio speciale del Presidente della Francia Emmanuel Macron per Earth Hour, ‘il tempo della negazione è passato da un pezzo, stiamo perdendo la nostra battaglia contro i cambiamenti climatici e il collasso della biodiversità”. Mentre l’ola di buio si sta concludendo questa mattina nelle Isole Cook, ‘Oceano Pacifico, il WWF continuerà a responsabilizzare individui, comunità, ...

Ambiente - Earth Hour : anche la Regione Abruzzo aderisce all’iniziativa del WWF : La Regione Abruzzo parteciperà all’edizione 2018 di Earth Hour, l’Ora della Terra, l’iniziativa internazionale promossa in tutto il mondo dal WWF per sensibilizzare sul tema dei cambiamenti climatici. Il programma abruzzese di Earth Hour è stato presentato questa mattina a Pescara dal sottosegretario con delega all’Ambiente, Mario Mazzocca, e dal delegato Abruzzo del Wwf Luciano Di Tizio. Domani, sabato 24 marzo, dalle ...

Ambiente : WWF lancia “BeeSafe” - una campagna per salvare le api e altri impollinatori : Il 5 aprile scade il termine per la consultazione pubblica della Commissione Europea sulle politiche per la difesa delle api domestiche e selvatiche ed altri impollinatori. Il WWF si mobilita invitando i cittadini a partecipare alla consultazione per chiedere all’Unione Europea un’agricoltura senza pesticidi e una Politica Agricola Comune più sostenibile. Per far sentire la propria voce in difesa degli impollinatori è possibile mobilitarsi ...

Ambiente - Wwf : “Sulle trivelle le sentenze non risolvono le questioni di fondo” : Le tre sentenze del Consiglio di Stato che, sbloccando le valutazioni di impatto ambientale approvate dal ministero dell’Ambiente, autorizzano la prospezione con l’airgun per la ricerca degli idrocarburi nelle acque del Mare Adriatico non risolvono, secondo il Wwf, due questioni di fondo che il nuovo Parlamento e il nuovo Governo dovranno: 1) se il nostro Paese intenda ancora oggi, dopo l’Accordo di Parigi del 2015, favorire le fonti ...

Ambiente : il Wwf lancia l’oscar per la natura con Urban Nature : Insieme alle città crescono anche la biodiversità Urbana e periUrbana. In questo modo non solo aumentano le opportunità di scoprire aspetti sconosciuti, curiosi e divertenti, legati alla natura, della propria quotidianità ma si moltiplicano le occasioni di arricchimento culturale e le opportunità di sviluppare nuove modalità di convivenza con l’Ambiente che ci circonda. La natura nelle città torna protagonista grazie alla campagna Urban Nature ...

Ambiente - Wwf : “Stop al commercio online di natura” : Le maggiori società di e-commerce, hi tech e social media al mondo hanno unito le forze e con Google e WWF stanno lavorando per rendere le piattaforme e le app inutilizzabili per i trafficanti di natura. Sono 21 le grandi aziende tecnologiche di Nord America, Asia, Europa e Africa che hanno creato la prima coalizione globale per stroncare il commercio online di animali e piante selvatici. L’obiettivo è ridurre il traffico di natura ...

Ambiente - WWF : “Alla scoperta del mondo Artico - viaggio in Norvegia” : Alla scoperta del mondo Artico, da Capo Nord alle isole Svalbard, uno dei luoghi in Europa dove è più facile accedere alla banchisa e poter osservare gli animali minacciati dal global warming. Un’occasione unica per conoscere da vicino le attività del progetto Artico che il WWF porta avanti da anni in questa zona pArticolarmente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici. L’opportunità di trascorrere 11 giorni in Norvegia è ora realtà ...