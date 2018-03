Ambiente | alleanza Roma Capitale | ENEA e GSE per una città più sostenibile

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione trae GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa () e Francesco Sperandini (GSE). In base a questa intesa, ad aprile partiranno sei tavoli tecnici per individuare le azioni prioritarie finalizzate a ridurre l’inquinamento urbano e i consumi energetici degli edifici residenziali e della PA, compresi impianti sportivi, ospedali, scuole e università. Al centro degli incontri, a cui saranno invitati municipi, cittadini, imprese, associazioni di categoria, si discuterà dell’impiego e delle potenzialità delle ...