blogo

: Ultima settimana di @EPCCattelan ma chiudiamo alla grande! Oggi @goggiasofia e il co-fondatore di @TheBlondeSalad… - alecattelan : Ultima settimana di @EPCCattelan ma chiudiamo alla grande! Oggi @goggiasofia e il co-fondatore di @TheBlondeSalad… - gossipblogit : Amanda Lear: 'Mi hanno proposto Isola e GFVIP: ho detto no, sono schifezze' - figuraquattro : RT @aallara: Amanda Lear che dichiara 'ero fidanzata col cowboy dei Village People' è uno dei momenti più belli della tv recente @alecattel… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) L'iconicanon si vede più spesso nella televisione italiana. Come mai? L'attrice di origini francesi ha risposto davanti Alessandro Cattelan nel salotto di EPCC: "Non mi si vede più in Italia? Nonandata in pensione. Non mi vedete perché da dieci anni lavoro a teatro e lavoro all'estero. E' stata per me una scoperta, miinnamorata perché stare tutte le sere dal vivo davanti al pubblico è talmente bello... Tutti i programmi che miper tornare in Italia: fare 'stelì, il Grande Fratello e L'dei Famosi... Hono. Non posso fare questo e allorarimasta in Francia. Per questo non mi vedete più. Ma presto tornerò", ha.Così l'ecletticaha voluto ribadire il suo ribrezzo nei confronti dei reality, forse accentuato dalla parentesi de La Talpa: venne scelta come conduttrice della prima edizione del programma, ma ...