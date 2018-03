Alvaro Soler | La Cintura | Testo | Traduzione | Audio | MP3

Video - testo e traduzione di La Cintura di Alvaro Soler - il nuovo singolo è l’erede di Sofia : La Cintura di Alvaro Soler è il nuovo singolo disponibile da oggi 29 marzo su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Dopo alcuni mesi di silenzio dall'ultimo grande successo di Alvaro Soler Yo contigo, tu conmigo, il cantante spagnolo ha annunciato l'uscita di un nuovo brano, destinato a suonare in radio per tutta l'estate 2018. La Cintura di Alvaro Soler segue a ruota i successi di El mismo sol e Sofia: il nuovo singolo ha ...

Alvaro Soler ritorna in Italia al Marostica Summer Festival e a Forte dei Marmi - LU - – Villa Bertelli : Questi i primi due appuntamenti di un calendario che si preannuncia pieno di appuntamenti in giro per il mondo dopo il successo del tour internazionale del 2017 che aveva registrato innumerevoli sold ...

Alvaro Soler tornerà live in Italia in estate : Alvaro Soler ha annunciato due concerti in Italia. La prossima estate preparati a cantare live le sue canzoni, segnati le date in calendario nel nostro Paese: 18 luglio 2018 – Marostica Summer Festival – Marostica (VI)12 luglio 2018 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU) [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Se sei iscritto a My live Nation puoi accedere alla prevendita esclusiva e acquistare i ...

Annunciati i concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Due concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018: il cantante spagnolo ha annunciato le prime due date estive del nuovo tour! Alvaro Soler sarà ancora una volta il protagonista dell'estate: il cantante si esibirà a luglio in due concerti imperdibili nel nostro Paese. Il numero 1 dei tormentoni estivi canterà il 18 luglio al Marostica Summer Festival in provincia di Vicenza, mentre il 12 agosto si esibirà a Forte dei Marmi, in provincia di ...

Alvaro Soler torna con 'La cintura' : A soli 27 anni Alvaro Soler può vantare 36 dischi d'Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su YouTube e Vevo dove i suoi video hanno ...

Alvaro Soler ha annunciato l’uscita di “La cintura” - il suo nuovo singolo : Alvaro Soler sta per tornare con nuova musica! [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Sofia” ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La cintura”: potrai ascoltarlo ovunque da giovedì 29 marzo. A confermare la pubblicazione della canzone è stato Alvaro stesso, con una serie di post pubblicati sui suoi social. Con la bella stagione alle porte, “La cintura” ...