Alvaro Soler | ecco il video del nuovo singolo “La cintura”

news.mtv

: Ragazzi è inutile che ci illudiamo che il brutto tempo è finito: finché Alvaro Soler non ci spara fuori il singolo… - AlicelikeAudrey : Ragazzi è inutile che ci illudiamo che il brutto tempo è finito: finché Alvaro Soler non ci spara fuori il singolo… - VEVO_IT : Allarme hit, il re dell'estate è tornato...?? Ecco il nuovo video de #LaCintura di @asolermusic! Pronti a imparare… - ms_sleeping : Tralasciando le battute sull'estate, Alvaro Soler mi piace da morire e sono felicissima che ci sia una nuova canzon… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ora la bella stagione può finalmente incominciare! Da oggi giovedì 29 marzo, infatti,è disponibile ildiintitolato “La cintura”. ¿Por qué no bajamos a la playa? Para así practicar… Un post condiviso da(@music) in data: Mar 26, 2018 at 1:07 PDT Ad accompagnare il brano anche unclip girato per le strade di Cuba.lo qui sotto! Siamo sicuri checanterà anche “La cintura” nel corso dei suoi prossimi concerti in Italia. Il cantante di “El mismo sol” tornerà a trovarci in estate con due date in programma a Marostica (VI) il 18 luglio e a Forte dei Marmi (LU) il 12 agosto. Tutte le informazioni sugli show le trovi cliccando qui. ph: ufficio stampa Universal Music, credito Ben Wolfildel“La cintura” appeared ...