Alto Adige primo in Italia per lo switch off

È primavera - svegliatevi bambini : in Alto Adige la vacanza è a tutta natura - tra pet-zoo - boschi e gite in barca : Con l’arrivo della primavera il richiamo della natura si fa più forte e i bambini sono i primi a percepirlo. I Familienhotels Südtirol in Alto Adige sono la scelta ideale per riempire di sorrisi e divertimento le giornate dei più piccini. Le 25 strutture specializzate nelle vacanze per famiglie offrono le migliori proposte per godere al massimo di tutte le meraviglie del paesaggio dolomitico durante la stagione più attesa dell’anno. Il ...

A Bressanone il primo "Teddybärkrankenhaus" Alto Adige : Bressanone . I bambini portano i propri pazienti-peluche ad una visita di routine ospedaliera: i pupazzi ammalati o feriti vengono registrati, visitati e sottoposti al trattamento necessario da Teddy ...

Weekend primaverile in Alto Adige : il meglio è tutto qui : Ci sono posti che valgono una visita in ogni momento dell’anno e uno di questi è sicuramente l’Alto Adige, una meta che affascina i migliori sciatori in inverno e gli amanti della bellezza in estate: quando la natura si sveste del suo abito bianco indossando i colori della primavera e i suoi borghi in tutta la loro eleganza. È da qui che ora si può partire per il migliore dei Weekend all’insegna di una grande storia, cultura, tradizioni ed ...

L' Alto Adige vuole Cortina d' Ampezzo : TRENTO. I senatori della Svp hanno ripresentato un disegno costituzionale per annettere i tre comuni veneti di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia all'Alto Adige. Autori sono stati ...

Italia : Svp ripropone annessione Cortina ad Alto Adige : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Svp ripropone Cortina in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 25 MAR - Neanche il tempo di eleggere i presidenti di Camera e Senato e i senatori della Svp hanno ripresentato un disegno costituzionale per annettere i tre comuni veneti di Cortina ...

Alto Adige - l'Austria tira dritto sul doppio passaporto ai sudtirolesi : L' Austria continua il suo percorso, tra alti e bassi, per provare a concedere la doppia cittadinanza ai cittadini sudtirolesi e ladini dell'Alto Adige. La questione è antica e spinosa. Un accordo del ...

Trentino Alto Adige - valanga sul Gran Zebrù : tre morti Video : Erano partiti questa mattina per un'escursione sul Gran Zebrù, nelle Alpi dell'Ortles in Trentino Alto Adige [Video], quando una valanga [Video] si è staccata a circa 3200 metri, travolgendoli mentre percorrevano il lato est. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti che si trovavano a Cima Solda, che hanno notato il distacco della slavina e il pericolo. L'incidente I tre escursionisti provenivano dall'Austria e ieri sera avevano ...

Valanga in Alto Adige : due alpinisti muoiono sul Gran Zebrù : Tragedia in Alto Adige: due alpinisti sono stati travolti da una Valanga e sono morti sul Gran Zebrù, una vetta molto famosa nella zona dell’Ortles, in Val Venosta. L’incidente si è verificato a circa 3.200 metri all’altezza del passo della Bottiglia La slavina ha travolto anche una terza giovane donna elitrasportata all’ospedale di Trento. Sulle montagne dell’Alto Adige in questi giorni il pericolo di valanghe è ...