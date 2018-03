Alta Val di Susa | i migranti occupano una chiesa e il parroco protesta

Turismo - l'Alta valle Varaita vuole unire le forze : All'ordine del giorno la valutazione di come una gestione coordinata del territorio possa essere di sostegno al Turismo ed all'economia locale, evitando sovrapposizioni e ottimizzando le risorse ...

Valentino Rossi prova una Ferrari - ma la realtà non è come sembra : Quando il marketing genera panico: Valentino Rossi si fa volutamente sorprendere a Maranello e ci mette pure il carico. La Ferrari, infatti, diffonde un video ben fatto con tanto di sorriso furbo e la ...

Isola dei famosi 2018 - Valeria Marini : "Me ne vado!"/ La showgirl sbotta e debutta ad "Alta infedeltà" : Isola dei famosi 2018, Valeria Marini minaccia di andarsene dopo aver discusso animatamente con Alessia Mancini e Francesca Cipriani. La showgirl rientra in Italia?(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 13:54:00 GMT)

Uno dei più grandi siti di criptovalute si sposta a MAlta : Binance, uno dei maggiori siti di exchange, aprirà una sede nell'isola europea, che da tempo prova ad attirare nuovi investitori del settore The post Uno dei più grandi siti di criptovalute si sposta a Malta appeared first on Il Post.

Rifugio Pian dell'Arma a Caprauna con i prodotti tipici dell'Alta Val Tanaro : Il Rifugio Pian dell'Arma di Caprauna, in provincia di Cuneo, che dal 22 marzo è aperto tutti i giorni fino a novembre, inizia ufficialmente la stagione con le prime proposte gastronomiche e sportive ...

“Che sventola”. Valerie Malone di “Beverly Hills 90210” oggi. Scomparsa dai radar da anni - l’attrice (44 anni) torna alla ribAlta : le foto del prima e dopo di Tiffani Amber Thiessen : Le serie televisive degli anni Ottanta e Novanta hanno indubbiamente fatto la fortuna di tanti giovani attori che hanno utilizzato quelle produzioni di successo come dei veri e propri trampolini di lancio per carriere brillanti. Ci sono personaggi che grazie alle serie televisive hanno raggiunto picchi di successo e sono rimasti sulla cresta dell’onda per tantissimi anni, mentre altri, seppur rimasti nel cuore dei telespettatori, sono ...

Luca Prasso - Google : “Il valore aggiunto della realtà aumentata e virtuale sono i piccoli superpoteri quotidiani” : Luca Prasso (Foto: Marco Del Zotto) Venezia – A margine del summit europeo sull’immersive computing, dedicato alla realtà virtuale e aumentata, abbiamo incontrato Luca Prasso, technical artist presso i Daydream Labs, ossia i laboratori di sogni a occhi aperti di Google. In una giornata organizzata da Uqido e focalizzata sulle nuove prospettive in termini di entertainment, videogiochi, design e architettura, in cui sono state mostrate ...

“Adesso basta”. Isola - Marini vs Cipriani. ‘Valeriona’ sbarca a Cayo Cochinos - l’ex pupa trema e si scoprono gli Altarini (Ahia!) : Una puntata senza troppi sussulti, quella dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria Marini, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di Cayo Cochinos. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, aveva partecipato nel 2012, ...

Wanda Nara - Icardi ama l'Inter/ Lo chef Bruno Barbieri lo esAlta : "Vale l'80% dei nerazzurri - ma..." : Icardi via dall'Inter? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:12:00 GMT)

Anas firma accordo per rete stradale in Armenia. Armani : Alta valenza strategica : Teleborsa, - L'Anas si è aggiudicata un importante contratto in Armenia per la costruzione di una tratta autostradale, per un valore stimato di 1 miliardo di euro , parte del più ampio progetto di ...

Incidenti in montagna : trovato morto 75enne disperso in Alta Valtellina : trovato senza vita il turista tedesco 7enne disperso in Alta Valtellina da lunedì: un uomo residente in zona lo ha trovato in un canale in località Gotrosio, a 1600 metri di quota, in territorio comunale di Valdisotto (Sondrio). Si ipotizza sia stato vittima di un malore che lo ha poi fatto cadere. L'articolo Incidenti in montagna: trovato morto 75enne disperso in Alta Valtellina sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - valanghe in Alta Savoia : due morti : Due persone sono morte, altre due sono rimaste gravemente ferite e una quarta e’ dispersa a causa di una serie di valanghe in Alta Savoia. Lo riferisce la gendarmeria della regione. L'articolo Incidenti montagna, valanghe in Alta Savoia: due morti sembra essere il primo su Meteo Web.

