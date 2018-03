Allison Mack di Smallville arrestata con l’accusa di istigazione alla prostituzione?

optimaitalia

: #AllisonMack di #Smallville arrestata con l'accusa di istigazione alla prostituzione? - OptiMagazine : #AllisonMack di #Smallville arrestata con l'accusa di istigazione alla prostituzione? - albatrostv : RT @MartilloS3: La monita de #Smallville resulto cvra nea. -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Nell'anno dei reboot e dei revival si torna a parlare di una serie cult ma non per una cosa positiva o un possibile ritorno in tv:diè stataoggi e rischia adesso una pesante accusa che potrebbe farla finire nei guai.Secondo quanto riportato da alcuni siti americani a partire dal The Sun, sembra chedie la collega Nicki Clyne siano finite nei guai in seguito all'arresto di Ranière il leader di un presunto gruppo di auto miglioramento, Nxivm.Secondo gli inquirenti sembra che l'uomo, in realtà, vivesse in una villa di lusso vicino a Puerto Vrta in Messico, e usava le sue adepte come prostitute da offrire ai suoi clienti e come parte di una società segreta chiamata "DOS" o "The Vow".Proprio a questo punto entrerebbe in giocodiaccusata die braccio destro ...