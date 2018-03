Allarme terrorismo in Italia incastrato da una donna Video chi è il tunisino

Migranti - l’Allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

Tunisino segnalato - rientra l’Allarme terrorismo a Roma : Tunisino segnalato, rientra l’allarme terrorismo a Roma L’uomo è in Tunisia e “da quando è scaduto il permesso disoggiorno – racconta la moglie che è in Italia – non riesce a vedere i suoi quattro bambini” Continua a leggere

Roma - rientrato Allarme terrorismo. Per Pasqua green zone di sicurezza - : Il cittadino tunisino oggetto della segnalazione anonima del 25 marzo "non è pericolo concreto e attuale", dice la Questura. Da giovedì a Pasquetta vietate manifestazioni e traffico di mezzi pesanti ...

'Terrorismo - cercasi 41 enne' - ma ora l Allarme è revocato : E' rientrato l'allarme terrorismo che nel fine settimana era scattato in Italia, in particolare a Roma, per un presunto attentatore tunisino , come segnalava una lettera anonima indirizzata all'...

Terrorismo a Roma - Allarme rientrato. "Il tunisino non è un pericolo" : Il tunisino 40enne ricercato da ieri si fa vivo a 'Chi l'ha visto?' e assicura: "Non sono un terrorista, non sono latitante"

Allarme terrorismo. All'ambasciata italiana di Tunisi arriva minatoria per Roma : Irrompe la minaccia del terrorismo sulle feste pasquali. Tutte le misure di sicurezza sono state rafforzate. Verificate in queste ore tutte le segnalazioni pervenute dai servizi dell'intelligence.

Cosa ha fatto scattare l'Allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba ...

Cosa ha fatto scattare l'Allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba alla Rinascente - rivelatosi falso - e dalla segnalazione anonima di un tunisino che secondo una missiva sarebbe pronto a compiere un attentato in città. Nel mirino ci sarebbero bar, siti ...

