Alla Toscana il Premio Sirena d' Oro 2018 per olii Dop | Igp e Bio

Riki ritorna con una bAllad introspettiva scritta on the road tra la Puglia e la Toscana : Arriverà venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino. Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, ed è stata scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in uno studio di registrazione ai piedi del castello medievale di Lari, in provincia di Pisa. Questa nuova interpretazione, ...

Scia luminosa nei cieli d'Italia/ Video - dAlla Toscana al Cilento : meteorite - stella cadente o Tiangong-1? : Toscana, Scia luminosa in cielo nella notte: dai social network arrivano decine di segnalazioni da Lucca, ma la paura invade anche Latina poco dopo e scatta così un vero e proprio allarme.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Mafia - l’Espresso : “Messina Denaro latitante in Toscana e protetto dAlla ‘ndrangheta. Ecco chi lo ha incontrato” : “Ho incontrato Matteo Messina Denaro. L’ho conosciuto al porto di Palermo, poi avevamo un altro appuntamento in Toscana, dove è protetto da uomini della ‘ndrangheta”. È quanto ha rivelato a l’Espresso un toscano di 45 anni: un soggetto con qualche disavventura giudiziaria e vecchie amicizie con siciliani legati a Cosa nostra e calabresi appartenenti a clan della ‘ndrangheta. Amicizie gli hanno permesso di entrare in ...

Meningite - tre morti in Toscana - l'assessore Alla Salute : "Vaccinatevi" : Salgono a tre i decessi in Toscana dall'inizio dell'anno dovuti alla Meningite di tipo C. A Firenze un anziano di 80 anni è morto, nella notte tra lunedì e martedì...

Allerta Meteo Toscana : perturbazione in transito - criticità “giAlla” per pioggia e neve : La sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha prorogato fino alle 12 di domani il codice giallo per pioggia, mentre l’avviso per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore continuera’ ad interessare tutta la regione. Per il reticolo principale la validita’ e’ confermata per i bacini della Toscana compresi nell’area tra quello del Fine, Val di Cecina, e quello, verso sud, ...

Dischetti di plastica sulle spiagge del Tirreno : da Capri Alla Toscana. Sembrano cialde di caffè - ma non lo sono : Dischetti di plastica forati molto simili a cialde per caffè hanno invaso le coste del litorale tirrenico, dall'isola di Capri alle spiagge della Toscana, passando per Ischia,...

Allerta Meteo Toscana : criticità “giAlla” per pioggia fino Alla mezzanotte di domani : Una nuova perturbazione, nella nottata, determinerà un peggioramento delle condizioni che, a partire dalla costa Toscana, si estenderanno a tutta la regione nella mattina di domenica 18 marzo. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha di conseguenza aggiornato il bollettino di valutazione delle criticità Meteorologiche: confermato, per tutta la regione, il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico ...

Teatro della Toscana : Alla Pergola "Delitto/Castigo" : "È uno dei testi di letteratura su cui mi sono formato da ragazzo " conclude Sergio Rubini " e sono i libri che mi hanno aperto uno sguardo sul mondo. Inoltre, ritengo che Dostoevskij, parlando dell'...

In fuga dall’Emilia Alla Toscana e bloccato dopo 120 km : via 100 punti dalla patente : L’automobilista, un 54enne della provincia di Modena, è scappato alla vista di una pattuglia di Valsamoggia (Bologna) ed è stato fermato alle porte di Prato dopo essere finito in un fosso. È stato arrestato e dovrà fare i conti con una lunga serie di sanzioni per infrazioni al codice della strada.Continua a leggere

