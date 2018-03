Alessandro morì a 10 anni davanti ai genitori | condannati i 3 medici che lo visitarono

Messa in memoria di Alessandro - in centinaia per ricordare il giovane assassinato a Pescara : Pescara - centinaia di persone hanno partecipato alla Messa per Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà ...

Messa in memoria di Alessandro - in centinaia per ricordare il giovane assassinato a Pescara : Pescara - centinaia di persone hanno partecipato alla Messa per Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia di Pescara. La cerimonia, nella chiesa di San Camillo De Lellis a Villa Raspa di Spoltore, si è aperta con uno struggente brano del 'The Precious Gospel Singers', coro di Pescara che ha preso parte al rito per volontà ...

ULTIMO - DEDICA AL FRATELLO MALATO/ Nicolò Moriconi : “Forza Alessandro!” (Vincitore Sanremo 2018 Giovani) : ULTIMO, vincitore del Festival di Sanremo 2018 per quanto riguarda la categoria dei Giovani, ha DEDICAto la vittoria al FRATELLO che sta lottando contro una malattia. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:35:00 GMT)

Intervista a Alessandro Di Battista : "Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza memoria" : Alessandro Di Battista risponde al telefono: "Sono sulla Cassia bis, qui ogni due macchine che incrociamo una ci suona il clacson e ci saluta". Il suo camper punta Direzione Viterbo, dove parte il "Futuro in programma tour", che lo porterà per un mese a girare per l'Italia a spiegare i progetti del Movimento 5 stelle che vuole farsi forza di governo. A suo modo, nelle piazze, su piccoli e grandi palchi, a contatto con la gente. Sulla ...

Alessandro Sandrini - l'italiano rapito in Siria : "Lo Stato vuole farmi morire qui" : "Lo Stato italiano non sta facendo nulla per me e vuole farmi morire qui". Sono queste le parole pronunciate da Alessandro Sandrini, il 33enne italiano originario di Folzano (Brescia), scomparso da oltre...