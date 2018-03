Alessandro Greco da Furore a Zero e lode «Merito un bel voto?»

Alessandro GRECO/ Il conduttore di Zero e Lode e la fede : "È la roccia su cui si fonda la mia famiglia" : ALESSANDRO GRECO , conduttore di Zero e Lode , parla al settimanale Tv Sorrisi e della sua carriera televisiva e del suo rapporto con la moglie Beatrice.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:14:00 GMT)

Zero e Lode verso il rinnovo? Parla Alessandro Greco : Alessandro Greco commenta il successo di Zero e Lode Zero e Lode , il gioco a premi di Raiuno condotto da Alessandro Greco dal lunedì al venerdì alle ore 14, è sicuramente il programma rivelazione dell’anno. Partito in sordina, nel corso dei mesi è riuscito a fidelizzare il pubblico di Raiuno raggiungendo il 12% di share. La puntata di ieri di Zero e Lode è stata seguita da 1.852.000 telespettatori pari al 12% di share, un ottimo ...

BOOM! Milly sfratta Alessandro Greco per una settimana. Ballando con le stelle inizia in daytime : Milly Carlucci Milly Carlucci si prepara a sfoderare gli artigli. In vista della nuova edizione di Ballando con le stelle, la generalessa di Rai1 ha scelto di non farsi cogliere impreparata. Se la discesa in pista del nuovo gruppo di vip è prevista per sabato 3 marzo 2018, il palinsesto della prima rete Rai “comincerà a ballare” qualche giorno prima. Possiamo anunnciarvi, infatti, che da lunedì 26 febbraio, nella fascia post ...