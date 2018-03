Alessandro Fiori | trovato morto italiano scomparso in Turchia Video | Istanbul | aveva il

Turchia - media locali : "Ritrovato morto l'italiano Alessandro Fiori" : Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo e dal quel giorno scomparso sarebbe stato ritrovato morto . Lo riferiscono diversi media locali secondo i quali il cadavere dell'uomo è stato ritrovato a Sarayburnu, una zona di Istanbul. Sono in corso verifiche da parte delle autorità e il padre dell'italiano è già sul posto per il riconoscimento del cadavere.

Alessandro Fiori - trovato morto il 33enne cremonese scomparso in Turchia|Video : Il giovane manager di Soncino (Cremona) trovato con il cranio fracassato, nella zona del porto. Il padre, Eligio Fiori , lo avrebbe già riconosciuto. Dal 14 marzo la famiglia non aveva avuto più notizie. Si erano rivolti anche alla tv locale

