Alessandro Fiori | trovato morto il 33enne cremonese scomparso in Turchia|Video

Chi l'ha visto : "Il cadavere di Alessandro Fiori ritrovato a Istanbul" : Il corpo di Alessandro Fiori scomparso a Istanbul è stato ritrovato a Sarayburnu, una zona centrale della capitale turca, da fonti di "Chi l'ha visto?". Secondo la stessa fonte il corpo sarebbe stato riconosciuto dal padre del ragazzo. A quanto apprende l'ansa, l'uomo aveva il cranio fracassato. Il 33enne manager originario di Soncino, in provincia di Cremona, era partito il 12 marzo con un volo della Turkish Airlines da Malpensa ...

Turchia - italiano scomparso a Istanbul. “Ero sul volo di Alessandro Fiori. Disse che doveva incontrare una persona” : C’è un primo flebile indizio sulla scomparsa di Alessandro Fiori, del quale non si hanno più tracce dallo scorso 14 marzo. Le ha riferito un telespettatore di Chi l’ha visto? che sostiene di aver viaggiato con il 33enne cremonese verso la Turchia e di aver saputo da lui che “doveva incontrare una persona”. Secondo il suo racconto, Fiori non è partito da Linate ma dall’aeroporto di Malpensa: “Era un volo della ...

L'italiano Alessandro Fiori sparito nel nulla a Istanbul : A Istanbul era arrivato lo scorso 12 marzo con un volo partito da Linate, dopo avere fatto scalo in un secondo aeroporto. Trentatre anni, amante dei viaggi e non nuovo a partenze decise all'ultimo ...

Il mistero di Alessandro Fiori - scomparso in Turchia. Trovati documenti e portafoglio vuoto nella spazzatura : Trentatré anni, originario di Soncino (Cremona), Alessandro Fiori è scomparso da due settimane a Istanbul, in Turchia. Amici e parenti non hanno più notizie dell'uomo, che era giunto nella città turca con un aereo partito dall'aeroporto di Linate. Al caso stanno lavorando anche Europol ed Interpol.Proveniente da una famiglia di professionisti, Alessandro era solito a partenze improvvisate, come racconta il padre al ...

