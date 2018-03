Alessandro Fiori - italiano scomparso a Istanbul trovato morto/ Testimone "doveva incontrare una persona" : Alessandro Fiori , trovato morto l' italiano di Cremona scomparso in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul . Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Trovato senza vita Alessandro Fiori - l’italiano scomparso a Istanbul : È finita nel peggiore dei modi la ricerca di Alessandro Fiori , 33 anni, originario di Soncino, Cremona. Da oltre due settimane la sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa a Istanbul . Il giovane manager, che viveva a Milano e lavorava all’interno di una multinazionale specializzata in depurazione e trattamento delle acque, era arrivato nella città turca il 12 marzo scorso. Aveva comprato un biglietto low cost, come spesso faceva, ed ...

Il conto svuotato - la donna americana e la depressione : gli elementi oscuri nell'epilogo di Alessandro Fiori : Tre prelievi al bancomat (fino allo svuotamento del conto), il ruolo di una donna americana con cui pare avesse una relazione, la depressione curata con i farmaci, che però non si era portato nel suo viaggio a Istanbul. Sono questi alcuni degli elementi ancora non chiari nella vita di Alessandro Fiori, il 33enne manager cremonese trovato morto dopo che da 15 giorni, il 14 marzo, la sua famiglia non aveva più notizie. Secondo ...