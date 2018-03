Alessandro Cattelan | Sto scrivendo una serie tv per Sky

blogo

(Di giovedì 29 marzo 2018) Chiusa una porta, si apre un portone. Chiusa l'ultima stagione di E poi c'è(l'ultima puntata è prevista per questa sera, in seconda serata su SkyUno, con Andrea Pirlo ospite), il promettenteapre il portone alletv e si dedicherà alla scrittura di unaper il network nelle mani di Rupert Murdoch. "Stiamounatv per Sky, anzi abbiamo ripreso a scriverla, perché ci eravamo fermati proprio per EPCC, visto che al lavoro con me ci sono Federico Giunta e Ugo Ripamonti, che sono due autori del programma", ha annunciato il conduttore a La Stampa. Le bocche sul nuovo progetto, però, sono al momento cucite. Sappiamo solo che si tratterà di unadivertente e leggera: "Io ne sarò il protagonista, ma il cast non è ancora stato definito, così come una data per la messa in onda. E no, non vi dico neanche l'ambientazione, perché è ...