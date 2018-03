Alessandro Cattelan resta a SKY | “Sarò il protagonista di una nuova serie TV”

Alessandro Cattelan : "Sto scrivendo una serie tv per Sky" : Chiusa una porta, si apre un portone. Chiusa l'ultima stagione di E poi c'è Cattelan (l'ultima puntata è prevista per questa sera, in seconda serata su SkyUno, con Andrea Pirlo ospite), il promettente Alessandro Cattelan apre il portone alle serie tv e si dedicherà alla scrittura di una serie per il network nelle mani di Rupert Murdoch. "Stiamo scrivendo una serie tv per Sky, anzi abbiamo ripreso a scriverla, perché ci eravamo fermati ...

Alessandro Cattelan : 'Paul McCartney è l'ospite che sogno per EPCC' : Sono Andrea Pirlo e Calcutta gli ospiti dell'ultima puntata di E poi c'è Cattelan , in onda su Sky Uno giovedì 29 marzo , venerdì spazio al best of, . Abbiamo incontrato Alessandro Cattelan in una ...

“Sei l’unico che non ha scritto due righe per Frizzi” : la replica di Alessandro Cattelan : In queste ore l’hashtag #FabrizioFrizzi è costantemente nella trend topic dei social. Pochi, pochissimi, sono coloro che non hanno affidato alla rete il proprio dispiacere per la

Morte Fabrizio Frizzi - Alessandro Cattelan non lo omaggia sui social : è polemica : “Ieri non ho nemmeno scritto del compleanno di mia figlia, che padre degenere. Stupido io a pensare che esistano ancora cose che si possano vivere fuori dai social. #miseicalato”. E’ questa la risposta social di Alessandro Cattelan a un utente che gli ha fatto notare come sia stato l’unico, o uno dei pochi, esponente del mondo dello spettacolo a non scrivere nulla sulla Morte di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo ...

Fabrizio Frizzi - social contro Alessandro Cattelan e EPCC/ L’elaborazione del lutto è una questione personale : Morte Fabrizio Frizzi, social contro Alessandro Cattelan: "sei l'unico che non ha scritto nemmeno due righe sulla sua morte. Mi sei calato". La replica acuta del conduttore di EPCC(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Come sarebbero le serie culto anni 90 ai tempi dei social network? Ce lo raccontano Miriam Leone e Alessandro Cattelan : Dirette Facebook dal Central Perk di Friends e litigate su Whatsapp tra i corridoi del liceo di Beverly Hills 90210. Come si sarebbero comportati i protagonisti dei telefilm degli anni ’90 se fossero esisti già i social network? Ce lo mostrano Alessandro Cattelan e Miriam Leone, ospite ieri sera a E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD. L’attrice, tra i protagonisti di 1993 e al cinema in questi giorni con Metti la nonna in ...

Sanremo 2018 : Ermal Meta contro le battute di Alessandro Cattelan e Noemi Video : A diverse settimane dalla messa in onda dell'ultima puntata di '#Sanremo 2018', il cantante di 'Non mi avete fatto niente', Ermal Meta [Video], si è scagliato online contro Alessandro Cattelan e Noemi, a to di un dialogo avvenuto tra questi ultimi due, nel corso di una delle ultime puntate di '#E poi c'è Cattelan'. Ermal e le accuse di 'plagio' a Sanremo: la ferita del cantante è ancora aperta Nel mese di febbraio 2018, è andata in onda la ...

Ermal Meta/ Dalla lite con Alessandro Cattelan e Noemi ad un ballo... d'amore! Video : Ermal Meta, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Alessandro Cattelan vs Ermal Meta/ Il cantante : "È più facile capire l’ironia detta e non quella scritta" : Ermal Meta e Noemi, la cantante a ''E poi c'è Cattelan'' provoca poi il vincitore del Festival di Sanremo 2018 risponde per le rime su Twitter alimentando la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:03:00 GMT)

Ermal Meta e Alessandro Cattelan - il perdono arriva su Twitter : ...che anche nel mondo dello spettacolo c'è ancora chi sa ridere di se stesso e sa affrontare con maturità le discussioni che spesso rovinano il clima di leggerezza che dovrebbe esserci nel mondo dell'...

Alessandro Cattelan chiede scusa a Ermal Meta : Ermal Meta stuzzicato da Alessandro Cattelan Alessandro Cattelan è nuovamente tornato sul piccolo schermo con una nuova edizione del suo show serale, che per la prima volta è al centro di una polemica. Quale? Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo diretto da Claudio Baglioni, è stato protagonista di un piccolo sketch comico tra il presentatore e Noemi, che ha gareggiato anche lei sul palco dell’Ariston. Il conduttore di X Factor ...

Alessandro Cattelan replica a Ermal Meta : “Solo battute - facciamo pace - le fan del cantante inferocite” : Alessandro Cattelan risponde in tv a Ermal Meta dopo che il cantante non ha apprezzato una battuta sua e di Noemi durante E poi c’è Cattelan. Ecco il testo del monologo di apertura di #EPCC, in onda martedì 6 marzo su Sky Uno. Alessandro Cattelan, monologo di #EPCC dedicato alla polemica riguardante Ermal Meta “Non […] L'articolo Alessandro Cattelan replica a Ermal Meta: “Solo battute, facciamo pace, le fan del cantante ...