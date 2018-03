Alessandria | prof picchiata dai bulli | “Li perdono | poi mi hanno chiesto scusa”

Alessandria - la prof picchiata dai bulli : 'Poi mi hanno chiesto scusa' : La professoressa picchiata dai suoi alunni del primo anno in una scuola superiore di Alessandria minimizza la "bravata" dei ragazzi , "si sa come sono fatti, l'importante è che non lo facciano più", , ...

Alessandria - prof picchiata dai bulli : "Poi mi hanno chiesto scusa" : La professoressa picchiata dai suoi alunni del primo anno in una scuola superiore di Alessandria minimizza la "bravata" dei ragazzi ("si sa come sono fatti, l'importante è che non lo facciano più"), dice che li perdona e assicura che gli studenti le hanno chiesto scusa. "Erano in dieci - dice -, mi hanno circondata e poi si sono divertiti a prendermi in giro ma sono stati richiamati. E' successo una volta sola: hanno avuto la loro punizione".

Alessandria - prof legata a una sedia in classe e presa a calci : La professoressa di una scuola superiore di Alessandria è stata aggredita in classe da alcuni dei suoi studenti, che l'hanno immobilizzata legandola a una sedia con il nastro adesivo e poi presa a calci. I ragazzi, che hanno tra i 14 e i 15 anni, hanno ripreso tutte le fasi dell'aggressione postando poi il video su Instagram. A liberare la prof, descritta come "fragile fisicamente", è stato un altro studente. Per i bulli è scattata la ...

