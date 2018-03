Alessandra Amoroso torna ad ' Amici' | Non dimentico chi ero e chi sono ora

Amici - Ermal Meta commissario esterno. Con lui Marco Bocci e Alessandra Amoroso 'a tempo' : Novità ad 'Amici', talent condotto da Maria De Filippi. Ermal Meta è stato riconfermato dalla conduttrice come quarto giudice del serale. A dare la notizia il sito Davidemaggio secondo cui Ermal Meta ...

Amici - Ermal Meta è il quarto giudice. Alessandra Amoroso e Marco Bocci nella giuria esterna : ROMA - Novità ad ' Amici ', talent condotto da Maria De Filippi e seguito da Leggo.,it . Ermal Meta è stato riconfermato dalla conduttrice come quarto giudice del serale. A dare la notizia il sito '...

Amici 17 - commissione esterna : Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Marco Bocci tra i giudici? : Le ultime sentenze su Amici 17 arriveranno oggi pomeriggio con la registrazione dell’ultimo pomeridiano del programma ad un passo dall’inizio del serale previsto per il 7 aprile. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio in queste ore, ad un passo dalla nuova registrazione, iniziano a spuntare nuovi nomi che completeranno la commissione […] L'articolo Amici 17, commissione esterna: Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Marco ...

Amici 17 : Alessandra Amoroso - Ermal Meta e Marco Bocci nella commissione : Si aggiungono nel cast altri tre nomi dopo quelli di Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi.

Commissione esterna - Amici 17/ Al serale Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Marco Bocci? : Graditi ritorni e novità importanti per la Commissione esterna di Amici 17 annunciata sabato scorso da Maria De Filippi: Marco Bocci ed Ermal Meta giudici con Alessandra Amoroso?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Amici 17 - serale : arrivano Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Bocci : Alessandra Amoroso torna ad Amici 17: in commissione con Marco Bocci e Meta Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio del serale di Amici 17 e già iniziano a trapelare in rete le prime indiscrezioni riguardanti la fase finale del talent di Maria De Filippi. Dopo la conferma, nella giuria esterna, di Simona Ventura, Giulia Michielini e Heather Parisi, Blogo ha rivelato i nomi dei nuovi volti del programma. Oltre ai personaggi citati, si ...

BOOM! Alessandra Amoroso al Serale di Amici 2018 (ma solo per quattro puntate) : Maria De Filippi e Alessandra Amoroso Il Serale di Amici 2018, al via su Canale 5 sabato 7 aprile, sarà rinnovato rispetto alle passate edizioni, ma una ‘vecchia’ conoscenza, che ha di fatto scritto buona parte della storia e del successo del programma, non mancherà. Vi anticipiamo che tra i ‘commissari’ esterni arruolati da Maria De Filippi ci sarà Alessandra Amoroso. La sua presenza, però, sarà più che dimezzata al ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - Marco Bocci ed Ermal Meta nella commissione (Anteprima Blogo) : Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso sono i tre nomi mancanti che vanno a comporre la commissione esterna della diciassettesima edizione serale del talent show Amici, in onda da sabato 7 aprile su Canale 5. I tre si aggiungono a Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi, già annunciati e ufficializzati da Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana del programma di sabato 24 marzo.Come già noto, quest'anno il talent ...

Amici 2018 : Ermal Meta giudice del serale insieme ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci : serale di Amici 2018: è Ermal Meta il quarto giudice esterno di questa edizione Nella diretta pomeridiana di Amici dello scorso sabato Maria De Filippi ha reso noti i nomi dei primi tre giudici esterni del serale. A svelare il nome del quarto, però, oggi c’ha pensato Davide Maggio. Secondo quanto riportato in un articolo […] L'articolo Amici 2018: Ermal Meta giudice del serale insieme ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci proviene da ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - Marco Bocci ed Ermal Meta nella commissione (Anteprima Blogo) : Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso sono i tre nomi mancanti che vanno a comporre la commissione esterna della diciassettesima edizione serale del talent show Amici, in onda da sabato 7 aprile su Canale 5. I tre si aggiungono a Simona Ventura, Giulia Michielini e Heather Parisi, già annunciati e ufficializzati da Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana del programma di sabato 24 marzo.[POST IN AGGIORNAMENTO]prosegui ...

J-Ax e Fedez con Alessandra Amoroso nel film Succede - dal libro di Sofia Viscardi : video trailer e tracklist colonna sonora : J-Ax e Fedez con Alessandra Amoroso nel film Succede e nel trailer ufficiale in rotazione televisiva in questi giorni. La canzone Piccole Cose è stata scelta per far parte della colonna sonora del film Succede, tratto dal libro di Sofia Viscardi. La giovane YouTuber italiana ha solo 19 anni e vanta milioni di seguaci su social network. Con oltre 200.000 like alla sua pagina Facebook ufficiale e un milione e mezzo di follower su Instagram, ...

Alessandra Amoroso - Emma ed Elisa per La Casa delle Donne di Viareggio a rischio chiusura : Alessandra Amoroso, Emma ed Elisa per La Casa delle Donne di Viareggio con una petizione social. Sono state diverse le artiste che si sono schierate contro la chiusura della struttura, uno dei pochi centri anti-violenza della Versilia a partecipare attivamente alla salvaguardia delle tante che hanno bisogno di assistenza. Tra queste spiccano i nomi di Alessandra Amoroso, Emma, Elisa ma anche tante delle artiste che hanno partecipato ...

Verissimo - Alessandra Amoroso - il decennale e la commozione per la grave perdita : Il 4 ottobre Alessandra Amoroso festeggerà i dieci anni di carriera e nel corso della puntata del 24 marzo di Verissimo ha anticipato che la ricorrenza sarà celebrata in maniera speciale. L’inarrestabile ascesa della cantante di Galatina inizia con l’ingresso nella scuola di Amici nel 2008 e con il trionfo nel talent nei mesi successivi. In questo arco di tempo la trentunenne ha collezionato record su record con 29 dischi di platino e 7 dischi ...

Alessandra Amoroso : 'Non volevo il successo - volevo tornare a fare la commessa' : Alessandra Amoroso è sulla cresta dell'onda da quasi dieci anni e nel salotto di Verissimo annuncia grandi festeggiamenti per questo anniversario. La cantante però ha avuto anche dei periodi difficili:...