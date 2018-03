Alberi per il sito di Rho-Pero | prosciolto il sindaco Sala

Non fu abuso d’ufficio - il sindaco di Milano prosciolto per gli Alberi di Expo 2015 : Non dovrà essere processato per aver affidato all’azienda Mantovani, direttamente e senza gara, nella veste di ad e commissario straordinario di Expo 2015, una parte della fornitura degli alberi da piantumare sulla «Piastra» dell’Esposizione Universale

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : i consueti verdi su per salite strane : “Quel che dissi/ era un albero alto e diritto/ Beveva l’acqua dal canale/ e l’acqua si faceva forma/ e corteccia dura di tempo/ Raccoglieva visioni dall’azzurro/ e cuciva l’aria con disegni ritorti/ E dissi/ l’albero cresciuto materia/ era quel me/ che sarei divenuta/ se fossi cresciuta sola sotto la luna/ […]” ? “Quel che dissi” […]

“Mi prende d’amore una forma” di Nadia Alberici : i consueti verdi su per salite strane : “Quel che dissi/ era un albero alto e diritto/ Beveva l’acqua dal canale/ e l’acqua si faceva forma/ e corteccia dura di tempo/ Raccoglieva visioni dall’azzurro/ e cuciva l’aria con disegni ritorti/ E dissi/ l’albero cresciuto materia/ era quel me/ che sarei divenuta/ se fossi cresciuta sola sotto la luna/ […]” ? “Quel che dissi” […]

Mi prende d’amore una forma di Nadia Alberici : i consueti verdi su per salite strane : “Quel che dissi/ era un albero alto e diritto/ Beveva l’acqua dal canale/ e l’acqua si faceva forma/ e corteccia dura di tempo/ Raccoglieva visioni dall’azzurro/ e cuciva l’aria con disegni ritorti/ E dissi/ l’albero cresciuto materia/ era quel me/ che sarei divenuta/ se fossi cresciuta sola sotto la luna/ […]” ? “Quel che dissi” […]

Emergenza neve - disagi sulle strade per la caduta degli Alberi : Lavoro a ritmi serrati per i Vigili del Fuoco in Alta Irpinia. Interventi numerosi a Bagnoli Irpino, poco prima del paese, sulla SP 368. In via Appia tra Volturara e Montemarano, diversi alberi caduti.

Neve a Roma : 838 interventi per rimuovere rami e 143 per Alberi : Roma – 1.000 interventi per rimuovere rami e alberi e 400 per liberare strade Roma – Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità ambientale, ha voluto elencare... L'articolo Neve a Roma: 838 interventi per rimuovere rami e 143 per alberi proviene da Roma Daily News.

Gb - giocatori inglesi piantano Alberi per i combattenti prima guerra mondiale : I calciatori inglesi delle nazionali maschili e femminili maggiori e Under 21 hanno piantato oggi 14 alberi in memoria di 14 ex nazionali inglesi che hanno combattuto durante la prima guerra mondiale. Star britanniche come Alex Oxlade-Chamberlain, Ashley Young e Joe Hart hanno partecipato alla cerimonia nel campo di allenamento della Federcalcio inglese (FA), situato a St. George Park a Burton, dove la squadra diretta da Gareth Southgate si ...

Comiso - 100 Alberi per cento aiuole : EComiso, 100 alberi per 100 aiuole. Bellassai: “Comiso ecologica, sostenibile e a misura di bambino”

'Gli ho fatto perdere 177 kg!'. Alberico Lemme circus show : Se avesse della dignità starebbe a casa, lei non salva il mondo, salva il suo portafoglio. Lei è un cialtrone". Il farmacista per tutta risposta ha lanciato un'altra delle sue provocazioni. ...

“Gli ho fatto perdere 177 kg!”. Alberico Lemme circus show. A Domenica Live va in scena il trash che non perdona. Il farmacista porta i rinforzi - ma l’ira di Raffaello Tonon è funesta : “Hai rovinato le persone - faccio nomi…” : Era da un po’ di tempo che non lo vedevamo, a qualcuno non è affatto mancato, ma ai telespettatori che amano un certo tipo di tv, il ritorno di Alberico Lemme a Domenica Live ha fatto molto piacere. E lui non ha deluso le aspettative dei fan. Questa volta il farmacista più famoso dello stivale si è portato i rinforzi, presentandosi in studio un’intera famiglia che, complessivamente, in un anno, avrebbe perso 177 kg affidandosi al ...

AlberiCO LEMME A DOMENICA LIVE/ Discussione con Raffaello Tonon : "E' un cafone - non si deve permettere" : ALBERICO LEMME a DOMENICA LIVE, il farmacista ospite da Barbara d'Urso con la sua famosa dieta: in studio anche gli opinionisti di sempre per uno scontro all'ultima caloria!(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Maltempo : rimossi due Alberi pericolosi a Fiumicino : rimossi questa mattina ad Aranova, nel nord del comune di Fiumicino, dalla protezione civile comunale due alberi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità. Dopo la caduta di un albero da un terreno privato il 3 marzo scorso, era stato interdetto dalla polizia locale il transito sia veicolare che pedonale in Via Austis, in un tratto compreso con Via Michele Rosi. L’amministrazione comunale ha deciso, dopo aver emesso un’ordinanza ...

100 Alberi per Pantelleria per dimenticare incendio 2016 : Al via il progetto 10.000 alberi per Pantelleria del comitato parchi per kyoto 250 piante di mirto per dimenticare l’incendio 2016. Mercoledì 21 marzo

Al via il progetto 10.000 Alberi per Pantelleria : 250 piante di mirto per non dimenticare l’incendio 2016 : Grazie al contributo di importanti aziende nazionali e al supporto dei cittadini, con la piantumazione di 250 piantine di mirto (Myrtus communis), in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, parte il progetto di riforestazione dell’isola Pantelleria che, a seguito del vasto rogo di origine dolosa nel 2016, ha perso oltre 600 ettari di boschi e vegetazione autoctona. Promotore dell’iniziativa è il Comitato Parchi per Kyoto, onlus ...