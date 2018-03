Al via Comic | On | Off | la rassegna a contorno della Fiera del Fumetto

"La comicità appartiene alle donne dalla posta del cuore a tutte le Tra via te" : Da sempre lo specifico di Lella Costa è il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature, amore, lavoro, figli, aspettative, solitudine e dolore, speranze e sopraffazioni. Temi forti, sempre filtrati ...

La comicità di Sergio Sgrilli al Comunale di Cer via con l'esilarante "20 in poppa" : E ancora: i viaggi, le collaborazioni, stralci di vecchi e nuovi spettacoli, i pezzi più popolari fatti in tv, i tentativi di andare al Festival di Sanremo e qualche canzone del suo ultimo disco ...

'Presi dal cacatrappole' : al via la rassegna di teatro comico. Il programma degli spettacoli : ... il cartellone si articola in quattro spettacoli tra febbraio e marzo, nel teatro della parrocchia in via Paradisi, tutti con inizio alle 15.00. Il debutto sarà domenica 4 febbraio con il laboratorio ...