Al MWC 2018 potrebbero essere stati presentati gli ultimi smartphone con SoC Intel

Il Meglio ed il Peggio del MWC 2018 di Barcellona : Abbiamo selezionato il Meglio ed il Peggio del MWC 2018 di Barcellona a quasi una settimana dalla chiusura della più grande fiera del Mobile in Europa Cosa ci ha convinto e cosa non ci è piaciuto del MWC 2018 Il Mobile World Congress 2018 di Barcellona è finito da circa una settimana e si è […]

MWC2018 - è l'anno del 5G. Ma i servizi sono ancora lontani : E' vero che gestire video streaming in HD dal drone richiede una ampia capacità di banda e un cloud centrale, con il coordinamento dei droni coinvolti nelle riprese. Detto questo, il campo delle ...

MWC2018 - Il costo della sicurezza per le imprese - : Per questo sono chiamate ad adottare una strategia di sicurezza agile e dinamica, che consenta loro di cogliere tutte le opportunità che l'economia digitale oggi offre. Serve quindi investire in ...

Il Mobile World Congress 2018 di Barcellona è stato per Samsung un successo. Gli oltre 30 riconoscimenti che l'azienda sudcoreana ha ottenuto lo testimoniano. C'è poi anche il Samsung Galaxy S9 Plus che viene eletto come il "Best New Connected Device", premio facente parte dei GLOMO Awards 2018 che hanno raggiunto anche altri dispositivi dell'azienda sudcoreana.

Al MWC non ci sono solo top smartphone e prodotti di punta, un piccolo esercito di budget phone potrebbe essere ancor più interessante da scoprire. Noi abbiamo selezionato i 3 che ci sono piaciuti di più e ve li presentiamo nel nostro video.

In occasione del Mobile World Congress 2018, McAfee ha annunciato di avere ampliato la partnership con Samsung, includendo smartphone, smart TV, PC e notebook

Nelle buie retrovie del Mobile World Congress 2018 di Barcellona pare che assieme a LG G7 (Neo) erano presenti anche i presunti LG V35, G Q7 e un nuovo orologio. A divulgare queste nuove indiscrezioni riguardo a questa ipotetica nuova gamma di LG è il solito Evan Blass che, stando a quanto riferito, sembra annunciare tali novità con cognizione di causa.

Anche LG G7 (Neo) al MWC 2018 : specifiche - foto e video : C'era Anche LG G7 al MWC 2018, ma non nella maniera che pensate voi: il dispositivo era ben nascosto, probabilmente rinchiuso all'interno di qualche stanza segreta, lontano dagli stand ufficiali. I colleghi israeliani di Ynet hanno avuto l'opportunità di riprenderlo in un piccolissimo filmato, che naturalmente vi alleghiamo a seguire, elencandone Anche buona parte delle specifiche tecniche. Partiamo col dire che, dall'etichetta posta accanto ...

Intel mostra un 2in1 Windows 10 con connettività 5G [MWC 2018] : La connettività di quinta generazione è al momento in fase di preparazione e il suo approdo sul mercato è previsto durante il 2019/2020. Intel, preoccupata vedendo Qualcomm con Windows 10 on ARM fare passi da gigante, ha deciso di intervenire e pochi giorni fa ha annunciato ufficialmente di aver stretto partnership con Microsoft, Dell e HP per portare dispositivi Windows 10 con il proprio modem Intel XMM 8000, capace di captare il segnale ...

LG G7 (Neo) era al MWC 2018 - con Snapdragon 845 - schermo OLED 19 - 5 : 9 e notch : Secondo quanto riporta un sito israeliano, LG G7 (Neo) era al Mobile World Congress 2017, anche se a quanto pare non era molti visibile. Avrebbe uno Snapdragon 845, uno schermo OLED con fattore di forma 19,5:9 e, ovviamente, un notch nella parte alta. L'articolo LG G7 (Neo) era al MWC 2018, con Snapdragon 845, schermo OLED 19,5:9 e notch è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

KaiOS 2.5 sarà ottimizzato e supportato sui chipset SC7731E e SC9820E di Spreadtrum, ideale per offrire agli utenti una gamma più ampia di telefoni lite

Anker ha scelto il Mobile World Congress 2018 come vetrina per presentare i suoi nuovi caricabatterie, che saranno commercializzati con il brand PowerWave

Al Mobile World Congress 2018 General Mobile presenta due nuovi smartphone, General Mobile 8 con Android One e General Mobile 8 Go con Android Oreo Go Edition, con schede tecniche non proprio esaltanti.