Al Bano Un docu film su sua madre al termine del talent show Rai The Voice of Italy

Al Bano Carrisi/ Pronto per The Voice - in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:40:00 GMT)

In arrivo Madre Mia di Al Bano su Rete4 - la docufiction inserita nei palinsesti primaverili : Madre Mia di Al Bano è in arrivo su Rete4. Dopo l'annuncio della docufiction dedicata a sua Madre, finalmente sappiamo qualcosa in più sul periodo di messa in onda del contenuto, con il quale l'artista di Cellino San Marco ha voluto raccontare la storia di Iolanda con la partecipazione di alcune delle sue più grandi amiche. Nel documentario, programmato per il palinsesto primaverile di Rete4, compaiono anche gli interventi di Barbara d'Urso, ...

Rete4 - palinsesti primavera 2018 : arriva Madre Mia - il docufilm con AlBano Carrisi : Albano Carrisi L’approfondimento politico, la cronaca nera, i cicli di film, le prime serate musicali. E poi la novità forse più attesa: Madre mia, la docufiction di Albano Carrisi. Il palinsesto primaverile 2018 di Rete4 (che comprende il periodo tra il 1 aprile e il 2 giugno) rispetterà la tradizione del canale per la seconda parte della stagione tv e porterà in onda la produzione Videonews sulla vita del cantante di Cellino San Marco, ...