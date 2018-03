AGCOM DIFFIDA VODAFONE Scorretto far pagare lo smartphone come modem

Vodafone diffidata dall’AGCOM per i costi aggiuntivi per tethering e mobile hotspot : L'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni con una delibera accusa Vodafone di avere attuato pratiche scorrette. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Vodafone diffidata dall’AGCOM per i costi aggiuntivi per tethering e mobile hotspot proviene da TuttoAndroid.