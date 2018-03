http://feedproxy.goo

: #AGCM: illecito concorrenziale per Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb: AGCM, nel bollettino… - giannifioreGF : #AGCM: illecito concorrenziale per Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb: AGCM, nel bollettino… -

(Di giovedì 29 marzo 2018), nel bollettino del 26 marzo 2018, comunica che le compagnie telefoniche Tim,Tre,, hanno concordato un fronte comune per contrastare la decisione di AGCOM sull’illiceità della fatturazione quadrisettimanale. Lo scambio di comunicazioni avvenuto anche nelle sedi di ASSTEL oltre che tramite scambio di e-mail contrasta con le norme sulla concorrenza e l’Autorità Garante ha intimato il blocco del famoso aumento dell’8,6%.: gli operatori hanno violato le norme sulla concorrenza, TIM,Tre hanno passato il segno, le compagnie telefoniche hanno violato le norme sulla concorrenza e il comportamento avuto dalla delibera di AGCOM (per il ritorno alla fatturazione mensile) in poi ha delineato l’intervento dell’Autorità per fermare in tempo gli aumenti imposti dagli operatori. Ad essere in discussione non è la ...