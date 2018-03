Aeroporto di Cagliari punta a superare traguardo 4 milioni di passeggeri

Aeroporto di Trapani - due nuovi collegamenti con Malta e Cagliari con Aliblue : A breve saranno in vendita i nuovi collegamenti diretti di #Aliblue Malta da #Trapani per #Cagliari e #Malta. Le due nuove #rotte saranno disponibili dal prossimo mese di aprile. Il volo Trapani - ...

Il Forum Connect 2019 assegnato all'Aeroporto di Cagliari Elmas : Si svolgerà all'Aeroporto di Cagliari Elmas il " Forum Connect" 2019 , la kermesse mondiale che vede riuniti compagnie aeree e tour operator sul fronte della programmazione degli slot. L'appuntamento ...

CIPE stanzia fondi per opere Sardegna e investimenti Aeroporto di Cagliari : Teleborsa, - V i a libera del CIPE a nuove risorse per infrastrutture in Sardegn a, relative a opere stradali, aeroportuali, ferroviarie e per le dighe. Il Comitato per la programmazione economica ha ...

Aeroporto Cagliari - Ryanair si rafforza e lancia nuove rotte verso l'UE : Teleborsa, - Ryanair rafforza il suo presidio sull'Aeroporto Mario Mameli di Cagliari , gestito dalla società Sogaer , con nuove rotte che collegano la città sarda all'Europa. I nuovi collegamenti ...

Cagliari - dimentica portafoglio con seimila euro al bar dell'Aeroporto : glielo restituiscono sull'aereo : dimentica il borsellino, con all'interno più di seimila euro, sul bancone del bar dell'aeroporto di Cagliari per la fretta di prendere il volo in partenza per Milano, ma la barista lo consegna alla ...

Aeroporto Cagliari - due nuove rotte verso la Spagna dal prossimo inverno : Teleborsa, - Ryanair collegherà con sei nuove rotte l' Italia alla Spagna . In particolare, dall' Aeroporto di Cagliari Ryanair volerà a Siviglia e a Valencia . La compagnia aerea low cost, inoltre, ...

Aeroporto Cagliari prosegue crescita record e amplia network per la stagione estiva : Teleborsa, - Con l'arrivo della Summer Season IATA 2018 l'Aeroporto di Cagliari darà il benvenuto a nuove compagnie aeree e nuovi collegamenti introducendo numerose novità e ampliando il network di ...