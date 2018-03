Addio Tina | Chicco Nalli va via di casa | l' hair stylist pronto per una nuova storia

Uomini e Donne - Tina Cipollari : "Addio a Kikò Nalli? I figli mi danno la spinta giusta per andare avanti" : Tina Cipollari, intervistata dal settimanale Sono, per la prima volta, torna a parlare della fine del matrimonio con Kikò Nalli. L'opinionista di Uomini e Donne è riuscita a superare questo distacco (pur continuando a vivere sotto lo stesso con l'ex marito) grazie all'affetto costante dei figli: Devo dire che in questo momento la presenza dei miei figli è fondamentale perché mi danno la spinta giusta per andare avanti. Prendermi cura di ...

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’Addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...

U&D - Chicco Nalli e Tina Cipollari Addio definitvo : "Vado a vivere da solo e avrò la mia privacy" : ROMA ? ?Ho trovato una casa e la sto arredando, il trasferimento è questione di giorni?. Tra Chicco Nalli e Tina Cipollari, come Leggo.it aveva riportato, la storia è...

In centinaia per l’Addio a Fabrizio Frizzi Folla alla camera ardente| : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

“No - non è lei!”. La star posa per la rivista ma nessuno la riconosce. Addio eye-liner - rossetti laccati - cipria e blush - la versione ‘no make up’ per la copertina è da mozzare il fiato : Nature, senza un velo di trucco, i capelli appena ondulati che cadono ai lati del viso, un accenno di lentiggini e la pelle chiara come la luna. Quando Paper Magazine ha pubblicato le foto della diva il pubblico è rimasto incredulo. Perché lei, in questa inedita veste ‘al naturale’, nessuno l’aveva mai vista. La cantante, che oggi ha 37 anni, ha scelto un look completamente makeup free per la cover di Paper Magazine, ...

Valentina Vignali e Stefano : ufficiale - di nuovo insieme - Addio al trono per Laudoni : Valentina Vignali: “Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato”. Stefano Laudoni: “Ti amo da morire” Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati ufficialmente insieme. A darne notizia, nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i diretti interessati, dai loro rispettivi profili social di Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha […] L'articolo Valentina Vignali e Stefano: ...

“Fatte fuori! Cristina e Benedetta Addio”. I vertici Rai hanno deciso : è finita. La conduzione di Domenica In delle sorelle Parodi è stata deludente ed è arrivato il momento del cambio di guardia. Al loro posto nomi grossi : “Si va sul sicuro” : Questa stagione di Domenica In è nata sotto una stella fortunata. Fin dal principio di stagione la conduzione Parodi non ha affatto convinto. Da principio la presenza di Benedetta non ha affatto convinto e a seguito di critiche arrivate a rotta di collo, il suo ruolo è stato sempre di più circoscritto. La sorellina di Cristina non l’ha presa benissimo, ma la condizione era quella e dal suo cantuccio non è più uscita. A quel punto la ...

Cristina Chiabotto dopo l'Addio a Fabio Fulco : "Non c?era l?incastro - è stato un esaurirsi. Sto toccando il fondo e mi sto rialzando" : MILANO - Su leggo.it la love story finita di Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. ?Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima...

Cristina Chiabotto dopo l’Addio a Fulco ho toccato il fondo : CristinaChiabotto si confessa a “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin, dopo la fine delle sua lunga relazione con Fabio Fulco: “Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione”.“Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi ...

Latina - l'Addio a Alessia e Martina |"Preghiamo per il padre" : contestato il prete : Commozione e un momento di tensione durante la cerimonia. Dopo aver ricordato le piccole, il sacerdote ha chiesto di pregare anche per Luigi Capasso. Qualcuno lo ha contestato e lui ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato".

Cristina Chiabotto dopo l'Addio a Fabio Fulco : "Non c?era l?incastro - è stato un esaurirsi. Sto toccando il fondo e mi sto rialzando" : MILANO - ?Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a...

Latina - l'Addio a Alessia e Martina |"Preghiamo per il padre" : contestato il prete : Commozione e un momento di tensione durante la cerimonia. Dopo aver ricordato le piccole, il sacerdote ha chiesto di pregare anche per Luigi Capasso. Qualcuno lo ha contestato e lui ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato".

Cristina Chiabotto in lacrime : la verità dietro l’Addio a Fabio Fulco : “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”. Così Cristina Chiabotto, 31 anni, parla per la...

Malori e lacrime per l'Addio ad Alessia e Martina : Dolore, lacrime e qualche malore per l'ultimo addio ad Alessia e Martina Capasso , le bambine uccise dal papà Luigi Capasso , i cui funerali si sono celebrati oggi nella chiesa di San Valentino, a ...