Addio Mondo | allenatore combattente

Addio a Emiliano Mondonico - simbolo di un calcio che non c’è più : Addio a Emiliano Mondonico, simbolo di un calcio che non c’è più Il calcio è in lutto. Si è spento a 71 anni, compiuti il 9 marzo, Emiliano Mondonico dopo una lunga battaglia contro la malattia. Portò Atalanta e Torino in semifinale di Coppa delle Coppe e finale di Coppa Uefa. Continua a leggere

Calcio : Addio a Emiliano Mondonico - portò in alto Toro e Atalanta : E' morto all'età di 71 anni Emiliano Mondonico, allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Cremonese. Lo riferisce la figlia Clara sulla sua pagina Facebook. "Ciao papà, sei stato il nostro esempio e la nostra forza... Ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu. Eternamente tua". Mondonico, originario di Rivolta d'Adda, da sette anni lottava contro un tumore che aveva ...

Addio Fabrizio Frizzi - il mondo dello spettacolo alla camera ardente in viale Mazzini : Centinaia di persone in fila davanti alla sede Rai in viale Mazzini per rendere omaggio a Fabrizio Frizzi, scomparso domenica notte a Roma. All'interno una serie di gigantografie ritraggono il ...

Medicina : Addio ad Alberto Zanchetti - tra gli scienziati al top nel mondo : Alberto Zanchetti, 91 anni, medico e ricercatore, è morto sabato 24 marzo a Milano nel “suo” Auxologico, l’Istituto che ha guidato fino all’ultimo. La comunità intera dell’Istituto lo ricorda commossa, come lo ricordano con gratitudine i tanti studenti della Facoltà di Medicina, i ricercatori ed i medici che si sono formati alla sua Scuola, tutto il personale e gli Amministratori di Auxologico. E’ stato ...