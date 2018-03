Addio Geoblocking | dal 1° aprile le serie tv si potranno vedere ovunque

Rivoluzione UE - Addio Geoblocking : Programmi tv visibili ovunque : Netflix, Sky & Co saranno visibili dagli abbonati in tutta l’UE. C’è una grossa e bella sorpresa per tutti nell’uovo di Pasqua. Da domenica 1 aprile, infatti, grazie ad una Rivoluzione ad opera dell’Ue, Programmi tv e serie saranno visibili ovunque. Finalmente arriva la portabilità dei contenuti. Di cosa si tratta? Netflix, Sky & Co: arriva la portabilità dei contenuti Netflix, Sky & Co saranno visibili anche ...