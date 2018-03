Addio Frizzi | l' ora della tenerezza

Fabrizio Frizzi : Addio tra la commozione di tutto il Paese Video : Il feretro arriva davanti alla Chiesa di Piazza del Popolo a Roma, e ci sono centinaia di persone ad attenderlo dietro le transenne, che riempiono tutto lo spazio disponibile. # Fabrizio Frizzi fa il suo ingresso accompagnato dalla moglie Carlotta e dal fratello Fabio, tanti suoi colleghi hanno gia' preso posto, alcuni sono in piedi, perché dentro alla Chiesa sono in tanti a volergli dare l'ultimo saluto [ Video ]. La bara viene stesa su un ...

Frizzi - in migliaia ai funerali a Roma. Addio al «combattente con il sorriso» | : L’ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti. Allestito all’esterno un grande maxi schermo. Carlo Conti: «Per me era un fratello» |

Fabrizio Frizzi - l'Addio ad un grande della TV contemporanea Video : In questo articolo parleremo di #Fabrizio Frizzi 60 anni al momento della morte. E' difficile poter ripercorrere la storia di un uomo che, nonostante la sua grandezza etica e professionale, non si è mai montato la testa, rimanendo una persona comune, umile e cordiale. Un'icona della TV italiana, [Video] quella pulita, discreta, che entrava nelle case dei telespettatori con gentilezza e sano divertimento. In un'epoca in cui i social media la ...