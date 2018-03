Addio a Emiliano Mondonico | il signore del calcio

vanityfair

: Addio a Emiliano #Mondonico: fece grandi Toro e Atalanta - Gazzetta_it : Addio a Emiliano #Mondonico: fece grandi Toro e Atalanta - Eurosport_IT : Addio a Emiliano #Mondonico: il calcio saluta 'Mondo' dopo una lunga malattia ???? ? - Sport_Mediaset : Addio a Emiliano Mondonico: l'ex allenatore si è spento a 71 anni -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Narra la leggenda che da giocatore si fece squalificare volutamente. Voleva saltare una partita per andare a vedere i Rolling Stones al Palalido di Milano. Racconta la storia che in finale di coppa Uefa con il Torino alzò la sedia della panchina ad Amsterdam per protestare contro l’arbitraggio ingiusto. Tutto alla luce del sole come il racconto, anni dopo, di quanto fosse stato brutto arrivare secondi., morto il 29 marzo a 71 anni, era la faccia della sincerità nel. Da giocatore fino agli anni Settanta e poi da allenatore. https://www.youtube.com/watch?v=0SFlC7ZRHao È in panchina che tutti ricordano il Mondo. Lo chiamavano così colleghi e amici. Era Mister, come sempre è per i giocatori. Per lui però lo dicevano davvero con un tono di amicizia quando lo incrociavano negli ultimi ospiti delle trasmissioni in cui faceva da commentatore. Non era mai banale ...