Addio a Emiliano Mondonico | che carriera | dall' Atalanta alla sedia granata

Addio a Emiliano Mondonico - il signore del calcio : Narra la leggenda che da giocatore si fece squalificare volutamente. Voleva saltare una partita per andare a vedere i Rolling Stones al Palalido di Milano. Racconta la storia che in finale di coppa Uefa con il Torino alzò la sedia della panchina ad Amsterdam per protestare contro l’arbitraggio ingiusto. Tutto alla luce del sole come il racconto, anni dopo, di quanto fosse stato brutto arrivare secondi. Emiliano Mondonico, morto il 29 marzo a 71 ...

Calcio : Addio a Emiliano Mondonico - portò in alto Toro e Atalanta : E' morto all'età di 71 anni Emiliano Mondonico, allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Cremonese. Lo riferisce la figlia Clara sulla sua pagina Facebook. "Ciao papà, sei stato il nostro esempio e la nostra forza... Ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu. Eternamente tua". Mondonico, originario di Rivolta d'Adda, da sette anni lottava contro un tumore che aveva ...