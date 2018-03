Accusata di frode | Barclays patteggia con Usa e paga 2 miliardi

Shakira Accusata di evasione fiscale in Spagna - frode per milioni di euro non versati : la cantante rischia il carcere? : Shakira accusata di evasione fiscale? Come trapelato dal quotidiano spagnolo La Vanguardìa, pare che la cantante non abbia versato le dovute entrate derivanti dai tour internazionali nel periodo tra il 2011 e il 2014. La superstar è accusata dall'Agenzia delle Entrate spagnole di evasione per decine di milioni di euro, provenienti dai guadagni maturati nel periodo sopracitato, anni in cui Shakira viveva a Barcellona, senza aver spostato la ...