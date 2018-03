Acconciature di primavera | tra chignon doppi e onde indie

vanityfair

(Di giovedì 29 marzo 2018) Andare a un suo concerto per cantare a squarciagola «Alfonso» e nel frattempo rubarle un bel po’ di idee per agghindarsi i capelli questa. Succede a chi segue Levante nel suo nuovo tour Caos in Teatro che nei prossimi giorni farà tappa a Padova (30/03). Dagli space bun da Principessa Leila al raccolto spettinato alleche scendono piene e ordinate, sul palco la cantautrice italiana, nuova icona di stile dopo il successo ottenuto all’ultima edizione di X Factor, sfoggia una collezione diche la contraddistinguono per un’idea di femminilità poco artificiosa ma sempre riconoscibile. Ottimi spunti, dunque, per cambiare in poche mosse il proprio hair look con l’arrivo della bella stagione e riuscire a «parlare» con i nostri capelli, proprio come ci insegna lei. Ecco come si realizzano. LEGGI ANCHECapelli, il perfetto wob o caschetto ...