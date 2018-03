Abruzzo | i Nas sequestrano oltre 200 tonnellate di mangimi per animali

Da Venezuela in fiamme al cuore dell'Abruzzo : la rinascita del giovane cuoco : Bisognava scappare, e bisognava farlo in fretta. Gli effetti della scommessa di Chàvez sul petrolio non avevano tardato a manifestarsi, crollando il prezzo del greggio tracollava l'economia dell'intero paese, e il successore del Comandante è certo che non ha saputo invertire la rotta: i numeri del governo Maduro in Venezuela parlano di inflazione al 1.600 per cento, assenza di ...