Abbiamo un nuovo organo e si chiama interstizio

“Abbiamo scelto lui”. Stefano De Martino - un altro successo. Nuovo colpaccio per l’inviato dell’Isola dei Famosi. Vederlo così ‘fa effetto’… : Papà di Santiago, ex marito di Belen Rodriguez, ballerino di ”Amici di Maria De Filippi” e inviato all’Isola dei Famosi. Stefano De Martino, 28 anni, è uno dei sex symbol italiani più amati. La sua carriera in televisione è iniziata proprio grazie a Maria De Filippi, quando entra nella famosa scuola che sforna talenti dal lontano 2001. Il fidanzamento con la compagna di banco Emma Marrone, la sua bravura nella danza e il ...

Non Abbiamo armi di Ermal Meta è Disco d’Oro : un nuovo traguardo dopo Sanremo 2018 : Non abbiamo armi di Ermal Meta è Disco d'Oro. Il traguardo della certificazione era atteso già a qualche giorno dal rilascio dell'album, visto il seguito sempre crescente di fan che l'artista di Fiera ha chiamato a sé con una qualità musicale di cui si sentiva la mancanza. Il nuovo album di Ermal Meta, appena certificato Disco d'Oro, è arrivato sul mercato Discografico il 9 febbraio scorso. Il Disco contiene anche il brano Non mi avete fatto ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Damiano Caruso : “Indossare di nuovo la Maglia Azzurra è una bella sensazione. Abbiamo preparato al meglio questa gara e i risultati si sono visti” : Dopo un anno il copione non cambia alla Tirreno-Adriatico: la BMC vince la cronometro a squadre inaugurale e Damiano Caruso diventa il primo leader della classifica generale. Il corridore siciliano, ha infatti tagliato il traguardo in prima posizione e avrà così l’onore di vestire la Maglia Azzurra nella tappa di domani. Tanta soddisfazione per questo risultato nelle dichiarazioni a caldo di Caruso: “Riviere un anno dopo questa situazione e ...

Massimo Boldi a Domenica Live : 'Farò di nuovo un film con Christian De Sica. Vi racconto perché Abbiamo litigato' : ROMA - 'Era tutto concordato tra me e Christian: sono quindici anni che abbiamo giocato'. Massimo Boldi a Domenica Live racconta gli anni di 'lite' con Christian De Sica : tutto falso, dice l'attore, ...

Elezioni - Scanzi : “Di Maio? Capo più credibile che ha il M5s. Non significa che Abbiamo un nuovo Adenauer o Churchill” : “M5s pronto per andare al governo? Non lo so, forse non lo sanno neanche Luigi Di Maio e il Movimento stesso”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Beppe Grillo? Non so se si sia disamorato del M5s, ma credo che non veda l’ora di tornare a fare l’artista, il che non significa staccarsi dal Movimento. Luigi Di Maio leader? Forse neppure ...

Il nuovo album di Ermal Meta mette la firma sulla pace : audio di Non Abbiamo armi : Il nuovo album di Ermal Meta è un inno alla pace. In gara con Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro, l'artista di Fier ha appena rilasciato il suo nuovo lavoro a un anno da Vietato Morire, con la quale si presentò alla passata edizione del Festival. Nel giorno in cui ci ha resi partecipi della sua nuova espressione artistica, Ermal Meta ha anche voluto rilasciare una dedica speciale per i suoi fan, senza i quali non avrebbe ...

Meta e Moro di nuovo in gara : 'Stanotte non Abbiamo dormito' : Erlam Meta e Fabrizio Moro appaiono subito più rilassati dopo la decisione di riammettere in gara al Festival di Sanremo 2018 la loro canzone Non mi avete fatto niente . 'Ci hanno fatto male e ...

“Ma è lei?”. Sanremo : si è esibita durante la seconda sera - l’avete riconosciuta? No - anche se giovane non è affatto un volto nuovo : ecco dove l’Abbiamo già vista : Sanremo 2018, alzi la mano chi l’ha riconosciuta. seconda in ordine di esibizione dopo Lorenzo Baglioni, che ha aperto la kermesse, questa Nuova Proposta non è affatto nuova al mondo del piccolo schermo. Chi sta seguendo il Festival sa che il suo nome è Alice Caioli e che ha portato sul palco dell’Ariston il brano con ‘Specchi rotti’. Dopo di lei, per la cronaca, le altre due Nuove Proposte in questa seconda ...

Mai pensato di comprarvi una legge? Noi lo Abbiamo fatto. Domani in edicola il nuovo numero di FqMillenniuM : “Votami, sono in vendita”. FqMillenniuM torna in edicola da sabato 3 febbraio con un’inchiesta che smaschera il lato oscuro della campagna elettorale: il mercato delle leggi. Due cronisti si fingono lobbisti, offrendo denaro in cambio di attenzione ai loro interessi. E i parlamentari non si tirano indietro, consigliandoci come finanziare i loro partiti mantenendo il totale anonimato. Strette di mano, impegni, appuntamenti con i ...

Vaccini - Burioni sfida Salvini dopo l'uscita del leghista sui 10 obbligatori : "Abbiamo un nuovo immunologo" : L'attacco del medico del San Raffaele su Facebook: "Parli dei postriboli che fa meno danni". Il leader del Carroccio ha detto: "Quattro erano utili, ora sono...