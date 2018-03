“A Roma no minacce concrete per Pasqua”

Sputi e minacce ad agenti della Polizia di Roma Capitale : Trullo: spinte, Sputi e minacce agli agenti , due fratelli denunciati Roma – I fatti sono accaduti ieri mattina in via Portuense, all’incrocio con via Affogalasino.... L'articolo Sputi e minacce ad agenti della Polizia di Roma Capitale proviene da Roma Daily News.

Forza Nuova - i fascisti di Fiore chiudono a Primavalle - tra saluti Roma ni e minacce : “Ogni compagno preso lo massacriamo” : Hanno voluto chiudere la loro campagna elettorale nel quartiere romano di Primavalle , i militanti di estrema destra di Forza Nuova . Una cinquantina i presenti, con il segretario Roberto Fiore . Tra saluti romani e cori contro gli anti fascisti : “I fatti di Palermo non li dimentichiamo, ogni compagno preso lo massacriamo”. Nello stesso quartiere anche gli antagonisti, riuniti per protestare contro la manifestazione di FN L'articolo ...

Roma - minacce shock a Strootman : frasi pesantissime contro la famiglia : Nell gara di ieri è andata in scena la gara tra Verona e Roma, successo sofferto per la squadra di Di Francesco, in rete Under, poi difficoltà in seguito all’espulsione di Pellegrini. Nel mirino della critica è finito anche il centrocampista Strootman, accuse shock sui social nei confronti del giallorosso. “Spero che la tua famiglia muoia”, un messaggio vergognoso su Instagram. Strootman ha risposto in modo ironico. Qualche ora ...