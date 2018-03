A Rio soffia vento di repressione

vanityfair

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il 7 aprile Marielle Franco era attesa all’Università di Harvard, per un edal titolo «Brazil Conference». Non ci sarà, è morta il 14 marzo, colpita da quattro colpi di pistola mentre tornava a casa dopo un dibattito pubblico, a Rio de Janeiro, la città dove è nata e dove è stata eletta consigliere comunale due anni fa, quinta più votata della “cidade maravilhosa” che, da qualche tempo, tanto meravigliosa non è: il Comune è fallito, non ci sono più soldi per i servizi di base, l’ex sindaco e altri politici sono in carcere o sotto inchiesta, la violenza ha raggiunto livelli tali che il governo federale ha mandato l’esercito in città, in un discusso tentativo di «pacificazione». A Marielle, membro del PSOL (estrema sinistra), la situazione non piaceva e ogni giorno denunciava abusi di potere di militari e polizia contro gli abitanti delle favelas, sempre più spesso vittime ...