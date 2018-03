A Pasqua torna Fiori di Riviera a Finalborgo

Il torneo biathlon scacchi-pingpong torna a Senigallia in occasione della Pasqua : Ivano Faini, esperto in entrambe gli sport. Il torneo prevede due fasi distinte con relativi punteggi che poi vengono sommati alla fine. Ai partecipanti della volta precedente sono sottratti punti in ...

Meteo Pasqua e Pasquetta - il maltempo se ne va e torna il sole : Roma - L'inizio del week-end Pasquale sarà caratterizzato da un peggioramento sull'Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali, per l'avanzata di una perturbazione tra venerdì e sabato santo. La discesa di aria più fredda nordatlantica sull'Europa occidentale causerà infatti la genesi di un'area depressionaria che poi evolverà verso i Paesi centrali, influenzando anche il tempo della ...

Andora : a Pasqua si torna in piazza a fare il pesto : Musica, laboratori per imparare a fare il pesto al mortaio e giochi gonfiabili per bambini. Ecco gli ingredienti della Pasquetta organizzata dal Comune di Andora. Fina dal mattino, la zona fra via ...

Roma. Torna l’appuntamento con il Festival di Pasqua : A Roma Torna il Festival di Pasqua 2018, la manifestazione fondata nel 1998 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, divenuta

In 4500 piazze italiane tornano le Uova di Pasqua Ail : TORINO - I volontari dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi ?e il Mieloma tornano in oltre 4500 piazze con l'iniziativa Uova di Pasqua AIL , in programma nei giorni 16, 17 e 18 marzo ...

Burian Bis - torna il gelo siberiano/ Previsioni meteo - solo fake news? Pasqua sotto la neve evento non raro : Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:14:00 GMT)

Tornano nelle piazze le Uova di Pasqua Ail : Roma, 7 mar. , askanews, I volontari dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma Tornano in oltre 4500 piazze con l'iniziativa Uova di Pasqua AIL, in programma nei giorni 16, ...

Torna Buran - primavera e Pasqua al freddo : (Immagine: pixabay) Dopo il freddo e la neve di fine febbraio, potrebbe Tornare sull’Italia una nuova ondata di gelo in coincidenza con il primo giorno di primavera. Nuova ondata proveniente dalla Russia, ribattezzata Buran Bis (qui vi spiegammo il significato del nome) che, per gli esperti del sito ilMeteo.it, non promette nulla di buono: “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS è a dir poco allarmante. Dopo il Buran di ...

MARTA PasquaLATO/ Uomini e Donne - torna in studio con le prove della sua "innocenza" : Gianni e Nicolò dubbiosi : Al trono classico di Uomini e Donne, MARTA PASQUALATO prova convincere il tronista Nicolò Brigante della sua buona fede. Ma il siciliano continua ad avere dei dubbi...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:12:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato torna alla corte di Nicolò Brigante? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: dopo essere stata eliminata, la corteggiatrice Marta Pasqualato tornerà alla corte di Nicolò Brigante?(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 05:05:00 GMT)