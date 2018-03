A noi malati di letteratura servono romanzi farmaci | non integratori

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Su un muro di una vecchia casa del Peloponneso, che un tempo era una locanda, campeggia ancora la scritta: il vino è gratis per chi racconta una buona storia. A quei tempi, il guadagno era conseguenza, non premessa della narrazione. Mi è tornata in mente questa frase leggendo Chi “lancia” libri uccide lettori, articolo di Alfonso Berardinelli uscito sul Domenicale del Sole24 di domenica 25 marzo. Scrive il critico letterario: “Quando il mercato librario cominciò a entrare in crisi con l’arrivo dei media elettronici, il problema diventò quello di vendere. Il romanzo doveva essere visto per prima cosa come potenziale, promettente bestseller. Una merce da valorizzare, pubblicizzare, ‘lanciare’: non certo da giudicare, criticare e magari denigrare Guai a chi svaluta la merce e ne sconsiglia il consumo”. La necessità di vendere, non importa se buoni o ...