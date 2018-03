A lavoro sul Samsung Gear S4 | per la fine dell’anno l’erede degli S3 Classic e Frontier?

Bologna - operaio folgorato sul lavoro : 11.08 Un operaio è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di 'bivio Navile', alla periferia di Bologna . La vittima aveva 56 anni; originario di Napoli, lavorava per una ditta appaltatrice, la'Sifel'. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40: l'uomo sarebbe stato folgorato da una forte scarica. Per accertare la dinamica dell'incidente è stata avviata un'inchiesta ...

Tragedia sul lavoro - Marco Bindo lascia la moglie e due figli : Non c'è stato nulla da fare per l'ingegnere di 46 anni Marco Bindo : quando sono arrivati i soccorsi, era in arresto cadiaco. E' deceduto poco dopo. Incidente sul lavoro ...

Uber ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in una causa per discriminazioni sul posto di lavoro : Uber, la società che offre il più popolare servizio di autonoleggio con autista al mondo, ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in un processo seguito a una causa legale di 420 donne e persone appartenenti a minoranze, The post Uber ha accettato un patteggiamento da 10 milioni di dollari in una causa per discriminazioni sul posto di lavoro appeared first on Il Post.