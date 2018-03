A Euroflora2018 Itala | la margherita dedicata a Italo Calvino | e Francesco | l’elleboro

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Si chiama “”, in onore di, cresciuto tra il parco della villa “la Meridiana” e la stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo diretta dal padre Mario in collaborazione con la moglie Eva Mameli. E’ unaadatta alla coltivazione in vaso con il fiore bianco che ha da poco ottenuto la protezione comunitaria. “”, in onore di Papa Bergoglio, è un bellissimo elleboro bianco presentato all’ultimo Festival di Sanremo come fiore contro la violenza di genere. Per la prima volta il grande pubblico avrà la possibilità di ammirarli dal vivo a Euroflora, le floralies in programma a Genova dal 21 aprile al 6 maggio, ai Parchi di Nervi. Le due novità sono il frutto della ricerca varietale portata avanti dall’Istituto Regionale della Floricoltura, con sede a Sanremo, e sviluppata dalle aziende del territorio ...