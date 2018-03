A destra continuano a dire di aver vinto Non sono confusi | sono strategici

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) C’è una faccenda di questa tornata elettorale che mi ha incuriosito e un po’ allarmato, di cui si parla (troppo) poco. È la storia della vittoria del centro, annunciata, celebrata e ancora impugnata dai suoi esponenti nel dibattito che si trascina sui giornali e in tv a proposito della formazione di un governo. Quando Berlusconi e compagnia cominciarono a dirsene sicuri in campagna elettorale ho pensato alla solita fanfaronata tipica di quella fazione: una balla della serie “un milione di posti lavoro”, “non c’è nessuna crisi visto che i ristorantipieni”, “trasferiamo seicentomila clandestini in un colpo”. Poiarrivati i dati che davano al centroun risultato variegato: modestissimo per Forza Italia, così così per Meloni & C, ottimo per la Lega (un 17% che resta comunque la metà della percentuale del primo partito), con un ...